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Михаил Боярский —
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Тональность
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± Темп (BPM): ♩ = 84 удара в минуту
Вступление: F# | G#7 | H H H Hadd9 | Hadd9 C# C# C# Припев: F# Bb7 Пора-пора-порадуемся Ebm На своём веку F#7 H F# Красавице и кубку, G# C# Счастливому клинку. F# Bb7 Пока-пока-покачивая Ebm Eb7 Перьями на шляпах, G#m7 C#7 Судьбе не раз шепнём: F# /F «Мерси боку!» Bbm Bbm7 Fm Опять скрипит потёртое седло, Bbm Bbm7 Fm И ветер холодит былую рану… C# G# Куда вас, сударь, к черту занесло? F# F Gm7 F C#7 Неужто вам покой не по карману? Припев: F# Bb7 Пора-пора-порадуемся Ebm На своём веку F#7 H F# Красавице и кубку, G# C# Счастливому клинку. F# Bb7 Пока-пока-покачивая Ebm Eb7 Перьями на шляпах, G#m7 C#7 Судьбе не раз шепнём: F# /F «Мерси боку!» Bbm Bbm7 Fm Нужны Парижу деньги – се ля ви! Bbm Bbm7 Fm А рыцари ему нужны тем паче! C# G# Но что такое рыцарь без любви? F# F Gm7 F C#7 И что такое рыцарь без удачи? Припев: F# Bb7 Пора-пора-порадуемся Ebm На своём веку F#7 H F# Красавице и кубку, G# C# Счастливому клинку. F# Bb7 Пока-пока-покачивая Ebm Eb7 Перьями на шляпах, G#m7 C#7 Судьбе не раз шепнём: F# C# «Мерси боку!» Проигрыш: F# | Bb7 | Ebm | Ebm F#7 | H | F# | G# | C#7 C#7 C#7 C#7 F# Bb7 Пока-пока-покачивая Ebm Eb7 Перьями на шляпах, G#m7 C#7 Судьбе не раз шепнём: F# /F «Мерси боку!» E Ebm Судьбе не раз шепнём, C#m7 H Судьбе не раз шепнём, Bbm Eb7 Судьбе шепнём: G#m C#7 «Мерси боку. F# G#7 C#7sus4 F# Мерси боку? Мерси боку!»
Аккорды для аккомпанемента на укулеле предельно близки к оригиналу, но с учётом реалий инструмента.
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