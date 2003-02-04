Muzland - аккорды

Михаил Боярский
Песня мушкетеров

Тональность
20-ка лучших
C C# D Eb E F
F#
G G# A Bb H
 
 

Аккорды для укулеле

 
    • Медленно
    • Средне
    • Быстро
  • Автопрокрутка
    Авто
 

© Подбор аккордов: Елена Ладова // специалист (https://Muzland.ru)
± Темп (BPM): ♩ = 84 удара в минуту

из кинофильма "Д'Артаньян и три мушкетера"
муз. Дунаевский М. / сл. Ряшенцев Ю.


Вступление: F# | G#7 |
            H H H Hadd9 |
            Hadd9 C# C# C#

Припев:
       F#        Bb7
     Пора-пора-порадуемся
     Ebm
     На своём веку
  F#7   H        F#
     Красавице и кубку,
          G#         C#
     Счастливому клинку.
       F#        Bb7
     Пока-пока-покачивая
     Ebm         Eb7
     Перьями на шляпах,
         G#m7         C#7
     Судьбе не раз шепнём:
              F#   /F
     «Мерси боку!»

Bbm             Bbm7 Fm
Опять скрипит потёртое седло,
Bbm            Bbm7 Fm
И ветер холодит былую рану…
C#                       G#
Куда вас, сударь, к черту занесло?
  F#                      F Gm7 F    C#7
Неужто вам покой не по карману?

Припев:
       F#        Bb7
     Пора-пора-порадуемся
     Ebm
     На своём веку
  F#7   H        F#
     Красавице и кубку,
          G#         C#
     Счастливому клинку.
       F#        Bb7
     Пока-пока-покачивая
     Ebm         Eb7
     Перьями на шляпах,
         G#m7         C#7
     Судьбе не раз шепнём:
              F#   /F
     «Мерси боку!»

Bbm           Bbm7  Fm
Нужны Парижу деньги – се ля ви!
Bbm          Bbm7 Fm
А рыцари ему нужны тем паче!
C#                 G#
Но что такое рыцарь без любви?
  F#                    F Gm7 F    C#7
И что такое рыцарь без удачи?

Припев:
       F#        Bb7
     Пора-пора-порадуемся
     Ebm
     На своём веку
  F#7   H        F#
     Красавице и кубку,
          G#         C#
     Счастливому клинку.
       F#        Bb7
     Пока-пока-покачивая
     Ebm         Eb7
     Перьями на шляпах,
         G#m7         C#7
     Судьбе не раз шепнём:
  F#               C#       
     «Мерси боку!»

Проигрыш: F# | Bb7 |
          Ebm | Ebm F#7 |
          H | F# | G# |
          C#7 C#7 C#7 C#7

       F#        Bb7
     Пока-пока-покачивая
     Ebm         Eb7
     Перьями на шляпах,
         G#m7         C#7
     Судьбе не раз шепнём:
              F#   /F
     «Мерси боку!»

E            Ebm
Судьбе не раз шепнём,
C#m7      H
Судьбе не раз шепнём,
Bbm       Eb7
Судьбе шепнём:
         G#m C#7
«Мерси боку.
        F#  G#7 C#7sus4 F#
Мерси боку?
Мерси боку!»
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
Распечатать
Печать
 

Посмотреть аппликатуры для укулеле

F# для укулеле
G#7 для укулеле
H для укулеле
Hadd9 для укулеле
C# для укулеле
Bb7 для укулеле
Ebm для укулеле
F#7 для укулеле
G# для укулеле
Eb7 для укулеле
G#m7 для укулеле
C#7 для укулеле
/F для укулеле
Bbm для укулеле
Bbm7 для укулеле
Fm для укулеле
F для укулеле
Gm7 для укулеле
E для укулеле
C#m7 для укулеле
G#m для укулеле
C#7sus4 для укулеле

 
 
 

Аккорды для аккомпанемента на укулеле предельно близки к оригиналу, но с учётом реалий инструмента.

Нашли ошибку в тексте или аккордах? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

 
 
 
 
 
 
Статистика Опубликовано 04.02.03
Просмотрено 186252 раза
Транспонировано 119003 раза
 
 
 
 
Михаил Боярский - ещё песни с аккордами
  1. Muzland
  2. Б
  3. Боярский Михаил
  4. Песня мушкетеров (укулеле)