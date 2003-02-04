Земфира

Мачо

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Аккорды для укулеле

 
 

© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. Рамазанова З. / сл. Рамазанова З.


Вступление: Hm | C | G | C | G |
            C | Am7 Dm7 | Cmaj D

Hm
Позвони,
Csus4    G
И я буду ждать,
Csus4  Hm   Am7           D          
Я буду знать, кому из нас верить.
Hm
Расскажи,
Csus4  G
Куда идти,
Csus4   Hm  Am7          D         
Зачем идти, если заперты двери.

Припев:
       Am7  Gmaj
     Пьяный мачо
    Gm6           C7
     Лечит меня и плачет,
    Dm C F      A7
     Оттого что знает,
     Gm7          C7    Gm7 C7
     Как хорошо бывает.

Проводи,
И я буду плыть,
Я буду стыть под слишком шумные воды.
Перестань,
Твои глаза - мои глаза,
В них просто разные коды.

Припев 2 раза

Полюби,
И мне осталось жить
Ровно девять слов, а после - вечное солнце.
Проводи,
И я буду плыть,
Если хватит крон, и если память вернется.
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
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Hm для укулеле
C для укулеле
G для укулеле
Am7 для укулеле
Dm7 для укулеле
Cmaj для укулеле
D для укулеле
Csus4 для укулеле
Gmaj для укулеле
Gm6 для укулеле
C7 для укулеле
Dm для укулеле
F для укулеле
A7 для укулеле
Gm7 для укулеле

 
 
 

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