Аккорды для укулеле
© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)
муз. Рамазанова З. / сл. Рамазанова З.
Вступление: Hm | C | G | C | G |
C | Am7 Dm7 | Cmaj D
Hm
Позвони,
Csus4 G
И я буду ждать,
Csus4 Hm Am7 D
Я буду знать, кому из нас верить.
Hm
Расскажи,
Csus4 G
Куда идти,
Csus4 Hm Am7 D
Зачем идти, если заперты двери.
Припев:
Am7 Gmaj
Пьяный мачо
Gm6 C7
Лечит меня и плачет,
Dm C F A7
Оттого что знает,
Gm7 C7 Gm7 C7
Как хорошо бывает.
Проводи,
И я буду плыть,
Я буду стыть под слишком шумные воды.
Перестань,
Твои глаза - мои глаза,
В них просто разные коды.
Припев 2 раза
Полюби,
И мне осталось жить
Ровно девять слов, а после - вечное солнце.
Проводи,
И я буду плыть,
Если хватит крон, и если память вернется.