Земфира

Не пошлое

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Аккорды для укулеле

 

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© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. Рамазанова З. / сл. Рамазанова З.


F#m   F#m7+ F#m7 F#m6
Щербатая луна,
  Hm               C#
И мы не в одной постели,
    H               E     C#  
Светло - потому не смела.
F#m    F#m7+        F#m7 F#m7+
Я разбегусь - и с окна, -
  Hm             C#
Я верю, не будет больно,
  H              E
Я помню, как это делать.

Припев:
           Dmaj      E6
     Мои тебе поздравления
     F#m7
     От крошки, от гения.
             Dmaj      E6
     Мое в тебе сердце юное
  F#m7
     Щербатое лунное,
             Dmaj E6 F#m7 Dmaj E6 H
     Оно в тебе...

Орбиты вдоль полос,
Напрасно гудели вены,
Я выбрала самый белый.
В твоих глазах вопрос,
Тебя бы вот в эти стены.
Придумай, что надо сделать.

Припев:
      Мои тебе настроения
      От крошки, от гения.
      Мое в тебе сердце юное
      Щербатое лунное.
              Dmaj    E6
      Оно в тебе, мое прошлое -
   F#m7           H
      М-м-м-м, не пошлое...

G#7sus4 C# A7 D    G    C#
В трубки губки говорят:
G#7sus4 C# A7 D          G     C#
Сказки,  ласки, да все подряд.

F#m       E        D
Лай ла-ла ла-ла-ла-лай...
      E        F#m
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
      E              D
Ла-ла ла-ла-ла-ла-ла-лай...
   E           A
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
   E           D
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
   E           F#m
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
   E           H
Ла-ла ла-ла-ла-лай...

Припев:
      Мои тебе настроения
      От крошки, от гения.
      Мое в тебе сердце юное
      Щербатое лунное.
              Dmaj    E6
      Оно в тебе, мое прошлое -
   F#m7                Dmaj E6 H
      М-м-м-м, не пошлое...
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
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F#m для укулеле
F#m7+ для укулеле
F#m7 для укулеле
F#m6 для укулеле
Hm для укулеле
C# для укулеле
H для укулеле
E для укулеле
Dmaj для укулеле
E6 для укулеле
G#7sus4 для укулеле
A7 для укулеле
D для укулеле
G для укулеле
A для укулеле

 
 
 

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Статистика Отсчёт ведётся с 04.02.03
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