Аккорды для укулеле
© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)
муз. Рамазанова З. / сл. Рамазанова З.
F#m F#m7+ F#m7 F#m6
Щербатая луна,
Hm C#
И мы не в одной постели,
H E C#
Светло - потому не смела.
F#m F#m7+ F#m7 F#m7+
Я разбегусь - и с окна, -
Hm C#
Я верю, не будет больно,
H E
Я помню, как это делать.
Припев:
Dmaj E6
Мои тебе поздравления
F#m7
От крошки, от гения.
Dmaj E6
Мое в тебе сердце юное
F#m7
Щербатое лунное,
Dmaj E6 F#m7 Dmaj E6 H
Оно в тебе...
Орбиты вдоль полос,
Напрасно гудели вены,
Я выбрала самый белый.
В твоих глазах вопрос,
Тебя бы вот в эти стены.
Придумай, что надо сделать.
Припев:
Мои тебе настроения
От крошки, от гения.
Мое в тебе сердце юное
Щербатое лунное.
Dmaj E6
Оно в тебе, мое прошлое -
F#m7 H
М-м-м-м, не пошлое...
G#7sus4 C# A7 D G C#
В трубки губки говорят:
G#7sus4 C# A7 D G C#
Сказки, ласки, да все подряд.
F#m E D
Лай ла-ла ла-ла-ла-лай...
E F#m
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
E D
Ла-ла ла-ла-ла-ла-ла-лай...
E A
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
E D
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
E F#m
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
E H
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
Припев:
Мои тебе настроения
От крошки, от гения.
Мое в тебе сердце юное
Щербатое лунное.
Dmaj E6
Оно в тебе, мое прошлое -
F#m7 Dmaj E6 H
М-м-м-м, не пошлое...