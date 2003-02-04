Король и шут

Прыгну со скалы

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© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. Князев А. / сл. Князев А.


  D#m           G#m7  Bbm
С головы сорвал ветер мой колпак,
D#m               G#m7  Bbm
Я хотел любви, но вышло всё не так.
F#      G#m      H           Bbm
Знаю я, ничего в жизни не вернуть,
F#       G#m     Bb
И теперь у меня один лишь только путь…

Припев:
     D#m           C#           G#m7 Bb7
     Разбежавшись, прыгну со скалы,
     D#m          C#          G#m7    Bb7
     Вот я был, и вот меня не стало.
     F#                      Bbm
     И когда об этом вдруг узнаешь ты,
        G#m7                Bb7 D#m
     Тогда поймёшь, кого ты потеряла.

Проигрыш: D#m | C# | G#m7 | Bb7  } 2 раза

Быть таким, как все, с детства не умел,
Видимо, такой в жизни мой удел.
А она, да что она? Вечно мне лгала,
И меня никогда понять бы не смогла.

Припев:
     Разбежавшись, прыгну со скалы,
     Вот я был, и вот меня не стало.
     И когда об этом вдруг узнаешь ты,
     Тогда поймёшь, кого ты потеряла.

Проигрыш

Гордо скину плащ, в даль направлю взор -
Может, она ждёт? Вряд ли, это вздор!
И издав дикий крик, камнем брошусь вниз -
Это моей жизни заключительный каприз.

Припев:
     Разбежавшись, прыгну со скалы,
     Вот я был, и вот меня не стало.
     И тогда себя возненавидишь ты,
          G#m7             Bb7 G#m7
     Лишь осознав, кого ты потеряла,
             Bb7 G#m7
     Кого ты потеряла,
             Bb7 D#m
     Кого ты потеряла.

Кода: D#m | C# | G#m7 | Bb7  } 2 раза
      D#m
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
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D#m для укулеле
G#m7 для укулеле
Bbm для укулеле
F# для укулеле
G#m для укулеле
H для укулеле
Bb для укулеле
C# для укулеле
Bb7 для укулеле

 
 
 

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