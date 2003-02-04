Король и шут

Аккорды для укулеле
© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)
муз. Князев А. / сл. Князев А.
D#m G#m7 Bbm
С головы сорвал ветер мой колпак,
D#m G#m7 Bbm
Я хотел любви, но вышло всё не так.
F# G#m H Bbm
Знаю я, ничего в жизни не вернуть,
F# G#m Bb
И теперь у меня один лишь только путь…
Припев:
D#m C# G#m7 Bb7
Разбежавшись, прыгну со скалы,
D#m C# G#m7 Bb7
Вот я был, и вот меня не стало.
F# Bbm
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
G#m7 Bb7 D#m
Тогда поймёшь, кого ты потеряла.
Проигрыш: D#m | C# | G#m7 | Bb7 } 2 раза
Быть таким, как все, с детства не умел,
Видимо, такой в жизни мой удел.
А она, да что она? Вечно мне лгала,
И меня никогда понять бы не смогла.
Припев:
Разбежавшись, прыгну со скалы,
Вот я был, и вот меня не стало.
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймёшь, кого ты потеряла.
Проигрыш
Гордо скину плащ, в даль направлю взор -
Может, она ждёт? Вряд ли, это вздор!
И издав дикий крик, камнем брошусь вниз -
Это моей жизни заключительный каприз.
Припев:
Разбежавшись, прыгну со скалы,
Вот я был, и вот меня не стало.
И тогда себя возненавидишь ты,
G#m7 Bb7 G#m7
Лишь осознав, кого ты потеряла,
Bb7 G#m7
Кого ты потеряла,
Bb7 D#m
Кого ты потеряла.
Кода: D#m | C# | G#m7 | Bb7 } 2 раза
D#m