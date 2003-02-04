Аккорды для укулеле

© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

D#m Он обернулся, простой такой Abm H Bb 7 И белозубый, незнакомый. D#m Пригладил волосы рукой. Abm H Bb 7 Пока еще не сведен оскомой Добрый-добрый рот его, Нежной-нежной щетиной рыжей Касался. Пусть бы был никто. Прощай, прощай, родной, бесстыжий. Припев: E D#m Жизнь била, била, да. E Bb 7 Жизнь крыла спалила. D#m Abm D#m Bb 7 Гагарин! Я вас любила, о ла-ла-ла-лай. D#m Abm D#m Bb 7 Гагарин! Я вас любила, о ла-ла-ла-лай. D#m Abm D#m Bb 7 Гагарин! Я вас любила, о ла-ла-ла-лай. D#m Abm D#m Bb 7 Гагарин! Я вас любила, о... Не знал он после, как долго я Плыла осколком его медали. И в спину била его струя, И жал он молча свои педали. Больно-больно потом упал. Расшибился. Из под обломков Извлек себя и начертал По фюзеляжу1 златой иголкой. Припев Как будто правда что Млечный путь Господь спустил ему на лампасы2. Его погоны горят, как ртуть. Он так прекрасен, что нас колбасит. Белым светом наполнен он, Добрый, славный себе смеется. Душа его, как полигон, Ему светло, и ей поется. Припев





1 Фюзеляж - корпус летательного аппарата



2 Лампасы - полосы из цветного сукна, нашитые вдоль боковых швов брюк.



