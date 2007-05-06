Чиж и Компания

Аккорды для укулеле
© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)
муз. Михайленко П. / сл. Михайленко П.
Вступление: F | F | F | Am Am D E7
Am
Мне снился город почти без друзей,
Hm7 E7 Am7
Казавшийся совсем пустым.
Am
Я брал билет на Дальний Восток,
Hm7 E7 Am7
Но летел почему-то в Крым.
Hm75- E7
И безразлично, какие дороги,
Am Am7 F Fmaj
Куда и зачем приведут.
Hm7 E7
Пусть с опозданием, но я все-же буду
F E7 Am7
Там, где меня ждут.
Am
А поезд шел по дороге из стали
Hm7 E7 Am
Среди телеграфных столбов,
Am7
Где солнце было краснее помады,
Hm7 E7 Am
Воздух - прозрачней слов.
Hm75- E7
И я валялся на верхней полке,
Am Am7 F
В пространстве между явью и сном.
Hm7 E7
А где-то рядом с брошенной стройкой
F E7 Am
Мой дом отдали под слом.
Проигрыш: F F6 | Am | F | Am A7 | Dm E7
Am Am7 F F | Hm75- E7 | F E7 Am7 Am7
Am
Все это было, наверное, в Одессе,
Hm7 E7 Am
А, может быть, на Новой Земле.
Но если я никуда не летал,
Hm7 E7 Am
Значит, я летаю во сне.
Hm75- E7
А мы порой ни в Бога, ни в черта,
Am Am7 F
Верим в музыку или в любовь.
Hm75- E7
Для нас любовь - даже больше чем Бог,
F7 E7 Am
А знать бы, что такое любовь.
Hm75- E7
Для нас любовь даже больше чем Бог,
F7 E7 Am
Да знать бы что такое любовь...
Кода: Dm E7 | C7 F | Dm E7
Am Am7 F F | Dm E7 | C7 F
Dm Dm6 E7sus4 E7 | Am Am7 Fmaj A7
Dm Dm6 E7 E7 | Am F | Hm75- E7 | Am A7
Dm7 E7 | Am Am7 F F | Hm75- E7 | Am Fmaj