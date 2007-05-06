Чиж и Компания

Поезд

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Аккорды для укулеле

 

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© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. Михайленко П. / сл. Михайленко П.


Вступление: F | F | F | Am Am D E7

Am
Мне снился город почти без друзей,
  Hm7         E7     Am7
Казавшийся совсем пустым.
Am
Я брал билет на Дальний Восток,
     Hm7     E7      Am7
Но летел почему-то в Крым.

 Hm75-                E7      
     И безразлично, какие дороги,
       Am     Am7      F    Fmaj
     Куда и зачем приведут.
 Hm7                        E7
     Пусть с опозданием, но я все-же буду
     F          E7 Am7
     Там, где меня ждут.

Am
А поезд шел по дороге из стали
   Hm7    E7          Am
Среди телеграфных столбов,
                   Am7
Где солнце было краснее помады,
Hm7          E7     Am
Воздух - прозрачней слов.

 Hm75-              E7
     И я валялся на верхней полке,
          Am              Am7    F
     В пространстве между явью и сном.
 Hm7                  E7
     А где-то рядом с брошенной стройкой
         F     E7       Am
     Мой дом отдали под слом.

Проигрыш: F F6 | Am | F | Am A7 | Dm E7
          Am Am7 F F | Hm75- E7 | F E7 Am7 Am7

Am
Все это было, наверное, в Одессе,
   Hm7            E7       Am
А, может быть, на Новой Земле.
Но если я никуда не летал,
Hm7         E7     Am
Значит, я летаю во сне.

 Hm75-               E7
     А мы порой ни в Бога, ни в черта,
             Am     Am7     F
     Верим в музыку или в любовь.
 Hm75-                     E7
     Для нас любовь - даже больше чем Бог,
       F7              E7    Am
     А знать бы, что такое любовь.

 Hm75-                   E7
     Для нас любовь даже больше чем Бог,
        F7             E7    Am
     Да знать бы что такое любовь...

Кода: Dm E7 | C7 F | Dm E7
      Am Am7 F F | Dm E7 | C7 F
      Dm Dm6 E7sus4 E7 | Am Am7 Fmaj A7
      Dm Dm6 E7 E7 | Am F | Hm75- E7 | Am A7
      Dm7 E7 | Am Am7 F F | Hm75- E7 | Am Fmaj
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
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D для укулеле
E7 для укулеле
Hm7 для укулеле
Am7 для укулеле
Hm75- для укулеле
Fmaj для укулеле
F6 для укулеле
A7 для укулеле
Dm для укулеле
F7 для укулеле
C7 для укулеле
Dm6 для укулеле
E7sus4 для укулеле
Dm7 для укулеле

 
 
 

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Статистика Отсчёт ведётся с 06.05.07
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