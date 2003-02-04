Muzland - аккорды

Чиж и Компания ☮
Менуэт

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Аккорды для укулеле

 
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© Подбор аккордов: Чиграков Сергей (http://chizh.net)

муз. Чиграков С. / сл. Чиграков С.


C#
Я закрыл дверь
     Bbm7
И ключи – в карман,
Ebm7          G#7
И покинул подъезд.
C#               Bbm7
Дочь вернется из школы сама,
    Eb7             G#7
И сама что-нибудь поест.
C#                       C#7
И я пошёл вдоль воды, улыбаясь,
          F#                   Eb7
Как будто выиграл счастливый билет…
C#                       Bbm7
Знаешь, Ольга1, если б я был танцором,
        Eb7          G#7    C#
Я станцевал бы для тебя менуэт2.

Как хорошо, что в городе
Много воды –
При желании можно ступу толочь3.
А я всё стаптывал свои башмаки
И не заметил, как спустилась ночь.
Но ларьки, слава Богу, работают и ночью –
И я встал, чтобы купить сигарет.
Знаешь, Ольга, если б был танцором,
Я станцевал бы для тебя менуэт.

Припев:
             F#
     А когда кончится день,
         G#7                C#
     Я хотел бы найти тебя здесь,
                    Bbm7
     Под цветным одеялом.

          F#
     Если кончатся краски,
             G#7              C#
     Значит, буду писать тебя мелом
                 Bbm7
     На стенах домов.

     Ebm7          G#7
     Если кончатся песни,
             C#               Bbm7
     Значит, буду читать тебе прозу,
     Eb7                       G#
     Если ты будешь не против.
     G#7             C#
     Если ты всё ещё будешь…

Внезапно кончилась ночь,
И Господь включил свет,
И этот свет резанул мне глаза.
И я крикнул свету: «Привет!»
А в ответ разразилась гроза.
И вода смывала с меня пыль и пот
И усталость прожитых лет.
Знаешь, Ольга, если б был танцором,
Я станцевал бы для тебя менуэт.

Припев

     Eb7                       F#m
     Если ты будешь не против.
          G#7        C#
     Если ты всё ещё будешь.


1 Ольга - супруга Чижа.

2 Менуэт - старинный французский народный и бальный танец.

3 Ступу толочь - заниматься пустыми разговорами, бесполезным делом.
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
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C# для укулеле
Bbm7 для укулеле
Ebm7 для укулеле
G#7 для укулеле
Eb7 для укулеле
C#7 для укулеле
F# для укулеле
G# для укулеле
F#m для укулеле

 
 
 

Аккорды для аккомпанемента на укулеле предельно близки к оригиналу, но с учётом реалий инструмента.

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Статистика Опубликовано 04.02.03
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