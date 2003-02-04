|
Чиж и Компания ☮ —
|
Тональность
© Подбор аккордов: Чиграков Сергей (http://chizh.net)
C# Я закрыл дверь Bbm7 И ключи – в карман, Ebm7 G#7 И покинул подъезд. C# Bbm7 Дочь вернется из школы сама, Eb7 G#7 И сама что-нибудь поест. C# C#7 И я пошёл вдоль воды, улыбаясь, F# Eb7 Как будто выиграл счастливый билет… C# Bbm7 Знаешь, Ольга1, если б я был танцором, Eb7 G#7 C# Я станцевал бы для тебя менуэт2. Как хорошо, что в городе Много воды – При желании можно ступу толочь3. А я всё стаптывал свои башмаки И не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава Богу, работают и ночью – И я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б был танцором, Я станцевал бы для тебя менуэт. Припев: F# А когда кончится день, G#7 C# Я хотел бы найти тебя здесь, Bbm7 Под цветным одеялом. F# Если кончатся краски, G#7 C# Значит, буду писать тебя мелом Bbm7 На стенах домов. Ebm7 G#7 Если кончатся песни, C# Bbm7 Значит, буду читать тебе прозу, Eb7 G# Если ты будешь не против. G#7 C# Если ты всё ещё будешь… Внезапно кончилась ночь, И Господь включил свет, И этот свет резанул мне глаза. И я крикнул свету: «Привет!» А в ответ разразилась гроза. И вода смывала с меня пыль и пот И усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если б был танцором, Я станцевал бы для тебя менуэт. Припев Eb7 F#m Если ты будешь не против. G#7 C# Если ты всё ещё будешь.
Аккорды для аккомпанемента на укулеле предельно близки к оригиналу, но с учётом реалий инструмента.
Нашли ошибку в тексте или аккордах? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
|