Чиж и Компания

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Тональность
© Подбор песни: Чиграков Сергей (http://chizh.net)
Вступление: D | F#7 | Hm | G A7 } 4 раза D F#7 Hm G A7 D А не спеть ли мне песню о любви?! F#7 Hm G A7 D А не выдумать ли новый жанр?! F#7 Hm G A7 D Попопсовей мотив и стихи, F#7 Hm G A7 D И всю жизнь получать гонорар. Проигрыш: D | F#7 | Hm | G A7 } 4 раза D F#7 Hm G A7 D Мою песню услышат тысячи глаз, F#7 Hm G A7 D Моё фото раскупят сотни рук, F#7 Hm G A7 D Моё солнце мне скажет: «Это про нас!» F#7 Hm G A7 D Посмеётся над текстом лучший друг. Проигрыш: D | F#7 | Hm | G A7 } 4 раза D F#7 Hm G A7 D И я стану сверхновой суперзвездой, F#7 Hm G A7 D Много денег, машина, – все дела. F#7 Hm G A7 D Улыбнувшись, ты скажешь: «Как Крутой!» F#7 Hm G A7 D Я тебя обниму: «Ты права!» Проигрыш: D | F#7 | Hm G A7 D F#7 Hm – Как Крутой! G A7 D F#7 Hm – Ты права! G A7 D – Как Крутой! F#7 Hm G A7 Я тебя обниму… Проигрыш: D | F#7 | Hm | G A7 } 4 раза D | F#7 | Hm | G G G A7 D | F#7 | Hm | G A7 D | F#7 | Hm | G G G A7 D | F#7 | Hm | G A7 D F#7 Hm G A7 D Напишу-ка я песню о любви, F#7 Hm G A7 D Только что-то струна порвалась F#7 Hm G A7 D Да сломалось перо, ты прости. F#7 Hm G A7 D Может, в следующий раз… А сейчас пора спать…
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Гитара
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Укулеле
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20-ка
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Печать
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