Чиж и Компания

Аккорды для укулеле

© Подбор песни: Чиграков Сергей (http://chizh.net)

муз. Тарасов О. / сл. Тарасов О.

Вступление: D | F# 7 | Hm | G A 7 } 4 раза D F# 7 Hm G A 7 D А не спеть ли мне песню о любви?! F# 7 Hm G A 7 D А не выдумать ли новый жанр?! F# 7 Hm G A 7 D Попопсовей мотив и стихи, F# 7 Hm G A 7 D И всю жизнь получать гонорар. Проигрыш: D | F# 7 | Hm | G A 7 } 4 раза D F# 7 Hm G A 7 D Мою песню услышат тысячи глаз, F# 7 Hm G A 7 D Моё фото раскупят сотни рук, F# 7 Hm G A 7 D Моё солнце мне скажет: «Это про нас!» F# 7 Hm G A 7 D Посмеётся над текстом лучший друг. Проигрыш: D | F# 7 | Hm | G A 7 } 4 раза D F# 7 Hm G A 7 D И я стану сверхновой суперзвездой, F# 7 Hm G A 7 D Много денег, машина, – все дела. F# 7 Hm G A 7 D Улыбнувшись, ты скажешь: «Как Крутой!» F# 7 Hm G A 7 D Я тебя обниму: «Ты права!» Проигрыш: D | F# 7 | Hm G A 7 D F# 7 Hm – Как Крутой! G A 7 D F# 7 Hm – Ты права! G A 7 D – Как Крутой! F# 7 Hm G A 7 Я тебя обниму… Проигрыш: D | F# 7 | Hm | G A 7 } 4 раза D | F# 7 | Hm | G G G A 7 D | F# 7 | Hm | G A 7 D | F# 7 | Hm | G G G A 7 D | F# 7 | Hm | G A 7 D F# 7 Hm G A 7 D Напишу-ка я песню о любви, F# 7 Hm G A 7 D Только что-то струна порвалась F# 7 Hm G A 7 D Да сломалось перо, ты прости. F# 7 Hm G A 7 D Может, в следующий раз… А сейчас пора спать…



