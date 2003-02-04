Чиж и Компания

О любви

Тональность
20-ка лучших
C C#
D
Eb E F F# G G# A Bb H
Текст песни
Упрощенная версия
 
 

Аккорды для укулеле

 
 
 
 
 

© Подбор песни: Чиграков Сергей (http://chizh.net)

муз. Тарасов О. / сл. Тарасов О.


Вступление: D | F#7 | Hm | G A7  } 4 раза

D    F#7          Hm   G A7  D
А не спеть ли мне песню о любви?!
     F#7      Hm G A7  D
А не выдумать ли новый жанр?!
     F#7     Hm G A7  D
Попопсовей мотив и стихи,
      F#7       Hm  G A7 D
И всю жизнь получать гонорар.

Проигрыш: D | F#7 | Hm | G A7  } 4 раза

D   F#7     Hm    G A7   D
Мою песню услышат тысячи глаз,
    F#7     Hm   G A7   D
Моё фото раскупят сотни рук,
    F#7        Hm       G A7    D
Моё солнце мне скажет: «Это про нас!»
     F#7      Hm     G A7    D
Посмеётся над текстом лучший друг.

Проигрыш: D | F#7 | Hm | G A7  } 4 раза

D   F#7        Hm    G    A7 D
И я стану сверхновой суперзвездой,
      F#7      Hm    G   A7  D
Много денег, машина, – все дела.
    F#7         Hm      G   A7   D
Улыбнувшись, ты скажешь: «Как Крутой!»
    F#7    Hm G  A7   D
Я тебя обниму: «Ты права!»

Проигрыш: D | F#7 | Hm

 G  A7   D    F#7 Hm
– Как Крутой!
 G A7   D   F#7 Hm
– Ты права!
 G  A7   D
– Как Крутой!
    F#7    Hm G A7
Я тебя обниму…

Проигрыш: D | F#7 | Hm | G A7  } 4 раза
          D | F#7 | Hm | G G G A7
          D | F#7 | Hm | G A7
          D | F#7 | Hm | G G G A7
          D | F#7 | Hm | G A7

D   F#7     Hm   G A7  D
Напишу-ка я песню о любви,
       F#7        Hm G A7 D
Только что-то струна порвалась
      F#7      Hm G A7    D
Да сломалось перо, ты прости.
         F#7       Hm        G     A7 D
Может, в следующий раз… А сейчас пора спать…
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
Распечатать
Печать
 

Посмотреть аппликатуры для укулеле

D для укулеле
F#7 для укулеле
Hm для укулеле
G для укулеле
A7 для укулеле

Посмотреть видео

 
 
 

Обнаружив ошибку в тексте песни или в аккордах, выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

 
 
  
 
 
 
 
Статистика Отсчёт ведётся с 04.02.03
Просмотрено 1050240 раз
Транспонировано 238981 раз
Чиж и Компания - ещё аккорды на букву "О"
  1. Аккорды
  2. 🎸 Ч
  3. Чиж и Компания
  4. О любви (укулеле)