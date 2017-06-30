Меладзе Валерий

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Тональность
© Подбор песни: Михаил Очерет для https://Muzland.ru
» Заказал(а): Владимир Румянцев
Вступление: C C C Gm Bb В первый день весны C На краешке земли F Dm Нечаянно мы встретились с тобой. Bb Падал белый снег, C И розы не цвели, F Dm Но к нам пришла весенняя любовь, Bb Gm C Она была отчаянно красива. Проигрыш: Bb | Bb | C | C } 2 раза Bb В первый день зимы C На краешке земли F Dm Нечаянно расстались мы с тобой. Bb Падал первый снег, C И розы отцвели, F Dm От нас ушла весенняя любовь, Bb C Но ты была отчаянно красива. Припев: Dm A7 Dm Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, D D7 Gm Красиво ты ушла из неё, Dm A7 Но, играя, разбила мне душу, Dm A7 Bb А ведь это совсем не игрушка, A Dm Это сердце моё. Dm A7 Dm Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, D D7 Gm Красиво ты ушла из неё, Dm A7 Но, играя, разбила мне душу, Dm A7 Bb А ведь это совсем не игрушка, A Dm Это сердце моё. Проигрыш: Bb | Bb | C | C } 2 раза Bb Кончилась любовь, C Когда пришла зима, F Dm Недолог был сезонный наш роман. Bb C Но было всё отчаянно красиво… Припев: Dm A7 Dm Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, D D7 Gm Красиво ты ушла из неё, Dm A7 Но, играя, разбила мне душу, Dm A7 Bb А ведь это совсем не игрушка, A Dm Это сердце моё. Dm A7 Dm Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, D D7 Gm Красиво ты ушла из неё, Dm A7 Но, играя, разбила мне душу, Dm A7 Bb А ведь это совсем не игрушка, A Dm Это сердце моё. Bb A О, о-о-о-о, Dm Это сердце моё. Bb A О, о-о-о-о, Dm Это сердце моё.
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Гитара
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Укулеле
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20-ка
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Печать
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