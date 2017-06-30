Меладзе Валерий

Красиво

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Аккорды для укулеле

 

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© Подбор песни: Михаил Очерет для https://Muzland.ru
» Заказал(а): Владимир Румянцев

муз. Меладзе К. / сл. Меладзе К.


Вступление: C C C Gm

  Bb
В первый день весны
   C
На краешке земли
  F                          Dm
Нечаянно мы встретились с тобой.
Bb
Падал белый снег,
  C
И розы не цвели,
     F                     Dm
Но к нам пришла весенняя любовь,
 Bb        Gm        C
Она была отчаянно красива.

Проигрыш: Bb | Bb | C | C  } 2 раза

  Bb
В первый день зимы
   C
На краешке земли
  F                        Dm
Нечаянно расстались мы с тобой.
Bb
Падал первый снег,
  C
И розы отцвели,
   F                   Dm
От нас ушла весенняя любовь,
   Bb                  C
Но ты была отчаянно красива.

Припев:
        Dm  A7              Dm
     Красиво ты вошла в мою грешную жизнь,
        D   D7            Gm
     Красиво ты ушла из неё,
   Dm              A7
     Но, играя, разбила мне душу,
   Dm              A7           Bb
     А ведь это совсем не игрушка,
   A              Dm
     Это сердце моё.

        Dm  A7              Dm
     Красиво ты вошла в мою грешную жизнь,
        D   D7            Gm
     Красиво ты ушла из неё,
   Dm              A7
     Но, играя, разбила мне душу,
   Dm              A7           Bb
     А ведь это совсем не игрушка,
   A              Dm
     Это сердце моё.

Проигрыш: Bb | Bb | C | C  } 2 раза

Bb
Кончилась любовь,
   C
Когда пришла зима,
  F                        Dm
Недолог был сезонный наш роман.
   Bb                   C
Но было всё отчаянно красиво…

Припев:
        Dm  A7              Dm
     Красиво ты вошла в мою грешную жизнь,
        D   D7            Gm
     Красиво ты ушла из неё,
   Dm              A7
     Но, играя, разбила мне душу,
   Dm              A7           Bb
     А ведь это совсем не игрушка,
   A              Dm
     Это сердце моё.

        Dm  A7              Dm
     Красиво ты вошла в мою грешную жизнь,
        D   D7            Gm
     Красиво ты ушла из неё,
   Dm              A7
     Но, играя, разбила мне душу,
   Dm              A7           Bb
     А ведь это совсем не игрушка,
   A              Dm
     Это сердце моё.

     Bb       A
     О, о-о-о-о,
                  Dm
     Это сердце моё.
     Bb       A
     О, о-о-о-о,
                  Dm
     Это сердце моё.
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
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C для укулеле
Gm для укулеле
Bb для укулеле
F для укулеле
Dm для укулеле
A7 для укулеле
D для укулеле
D7 для укулеле
A для укулеле

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