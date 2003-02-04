Детские песни

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Улыбка

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Аккорды для укулеле

 

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© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

из м/ф "Крошка Енот"
муз. Шаинский В. / сл. Пляцковский М.


Вступление: Fm6 | G7 | Cm

    C     G7              C
От улыбки хмурый день светлей,
    F                       C
От улыбки в небе радуга проснется...
    Am         A7   Dm  D#dim7
Поделись улыбкою своей,
   C            G7         C
И она к тебе не раз еще вернется.

Припев:
          Cm
     И тогда наверняка
             Fm6
     Вдруг запляшут облака,
          Bb7                  Eb7
     И кузнечик запиликает на скрипке...
       C7  Fm
     С голубого ручейка
         Cm
     Начинается река,
           Fm         G7        Bbm7   C7
     Ну, а дружба начинается с улыбки.
           Fm        Bb7
     С голубого ручейка
         Cm
     Начинается река,
           Fm         G7        Cm
     Ну, а дружба начинается с улыбки.

От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный дождик.
Сонный лес простится с тишиной
И захлопает в зеленые ладоши.

Припев

От улыбки станет всем теплей -
И слону, и даже маленькой улитке...
Так пускай повсюду на земле,
Будто лампочки, включаются улыбки!

Припев
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
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C7 для укулеле
Fm для укулеле
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