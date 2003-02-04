Детские песни

Аккорды для укулеле
© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)
из м/ф "Крошка Енот"
муз. Шаинский В. / сл. Пляцковский М.
Вступление: Fm6 | G7 | Cm
C G7 C
От улыбки хмурый день светлей,
F C
От улыбки в небе радуга проснется...
Am A7 Dm D#dim7
Поделись улыбкою своей,
C G7 C
И она к тебе не раз еще вернется.
Припев:
Cm
И тогда наверняка
Fm6
Вдруг запляшут облака,
Bb7 Eb7
И кузнечик запиликает на скрипке...
C7 Fm
С голубого ручейка
Cm
Начинается река,
Fm G7 Bbm7 C7
Ну, а дружба начинается с улыбки.
Fm Bb7
С голубого ручейка
Cm
Начинается река,
Fm G7 Cm
Ну, а дружба начинается с улыбки.
От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный дождик.
Сонный лес простится с тишиной
И захлопает в зеленые ладоши.
Припев
От улыбки станет всем теплей -
И слону, и даже маленькой улитке...
Так пускай повсюду на земле,
Будто лампочки, включаются улыбки!
Припев