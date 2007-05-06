Агата Кристи (Самойловы)

Аккорды для укулеле

© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. Самойлов В. / сл. Самойлов Г.

F#m Задумывая черные дела, D На небе ухмыляется луна, C#sus 4 F#m А звезды - будто мириады стрел. Ловя на мушку силуэты снов, D Смеется и злорадствует любовь, C#sus 4 F#m И мы с тобой попали на прицел. Припев: F#m Я же своей рукою Сердце твое прикрою - Hm 7 C# Можешь лететь и не бояться больше ничего. F#m Сердце твое двулико, Сверху оно набито Hm 7 C# F#m Мягкой травой, а снизу каменное, каменное дно. Смотри же и глазам своим не верь - На небе затаился черный зверь: В глазах его я чувствую беду. Не знал и не узнаю никогда, Зачем ему нужна твоя душа - Она гореть не сможет и в аду. Припев Сердце твое двулико, Сверху оно набито Мягкой травой, а снизу каменное, каменное дно. Припев 2 раза Каменное, каменное дно. Каменное, каменное...



