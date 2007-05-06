Агата Кристи (Самойловы)

Аккорды для укулеле
© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)
муз. Самойлов В. / сл. Самойлов Г.
F#m
Задумывая черные дела,
D
На небе ухмыляется луна,
C#sus4 F#m
А звезды - будто мириады стрел.
Ловя на мушку силуэты снов,
D
Смеется и злорадствует любовь,
C#sus4 F#m
И мы с тобой попали на прицел.
Припев:
F#m
Я же своей рукою
Сердце твое прикрою -
Hm7 C#
Можешь лететь и не бояться больше ничего.
F#m
Сердце твое двулико,
Сверху оно набито
Hm7 C# F#m
Мягкой травой, а снизу каменное, каменное дно.
Смотри же и глазам своим не верь -
На небе затаился черный зверь:
В глазах его я чувствую беду.
Не знал и не узнаю никогда,
Зачем ему нужна твоя душа -
Она гореть не сможет и в аду.
Припев
Сердце твое двулико,
Сверху оно набито
Мягкой травой, а снизу каменное, каменное дно.
Припев 2 раза
Каменное, каменное дно.
Каменное, каменное...