Агата Кристи (Самойловы)

Черная луна

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© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. Самойлов В. / сл. Самойлов Г.


  F#m
Задумывая черные дела,
   D
На небе ухмыляется луна,
  C#sus4                 F#m
А звезды - будто мириады стрел.
Ловя на мушку силуэты снов,
   D
Смеется и злорадствует любовь,
  C#sus4                  F#m
И мы с тобой попали на прицел.

Припев:
     F#m
     Я же своей рукою
     Сердце твое прикрою -
     Hm7                  C#
     Можешь лететь и не бояться больше ничего.
     F#m
     Сердце твое двулико,
     Сверху оно набито
     Hm7                    C#                 F#m
     Мягкой травой, а снизу каменное, каменное дно.

Смотри же и глазам своим не верь -
На небе затаился черный зверь:
В глазах его я чувствую беду.
Не знал и не узнаю никогда,
Зачем ему нужна твоя душа -
Она гореть не сможет и в аду.

Припев

     Сердце твое двулико,
     Сверху оно набито
     Мягкой травой, а снизу каменное, каменное дно.

Припев 2 раза

     Каменное, каменное дно.
     Каменное, каменное...
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
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F#m для укулеле
D для укулеле
C#sus4 для укулеле
Hm7 для укулеле
C# для укулеле

 
 
 

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