Кино (В. Цой)

Аккорды для укулеле
© Подбор песни: Михаил Очерет для https://Muzland.ru
муз. Цой В. / сл. Цой В.
Вступление: C#m7 | C#m7 | C#m7 | E E E C#m
C#m7 | C#m7 | C#m7 | C#m7
C#m7 | C#m7 | C#m7 | C#m7 H
H C#m7 A H
Уо-уо, это странное место Камчатка.
C#m7 A H
Уо-уо, это сладкое слово «Камчатка».
A H
Но на этой земле я не вижу тебя,
E C#m
Я не вижу твоих кораблей,
A H
Я не вижу реки, я не вижу моста,
C#m7
Ну и пусть…
Проигрыш: C#m7 | C#m7 | C#m7 | C#m7
C#m7 | C#m7 | C#m7 | C#m7 H
Уо-уо, это странное место Камчатка.
Уо-уо, это сладкое слово «Камчатка».
Я нашёл здесь руду, я нашёл здесь любовь,
Я пытаюсь забыть, забываю и вновь
Вспоминаю собаку, она как звезда,
Ну и пусть…
Проигрыш: C#m7 | C#m7 | C#m7 | C#m7
C#m7 | C#m7 | C#m7 | C#m7 H
Уо-уо, это странное место Камчатка.
Уо-уо, это сладкое слово «Камчатка».
Я не вижу здесь их, я не вижу здесь нас,
Я искал здесь вино, а нашёл третий глаз,
Мои руки из дуба, голова из свинца,
Ну и пусть…
C#m7
Уо-уо-уо,
Уо-уо-уо.
Уо-уо-уо,
Уо-уо-уо.
Уо-уо-уо,
Уо-уо-уо.
Уо-уо-уо,
Уо-уо-уо…