Кино (В. Цой)

Камчатка

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муз. Цой В. / сл. Цой В.


Вступление: C#m7 | C#m7 | C#m7 | E E E C#m
            C#m7 | C#m7 | C#m7 | C#m7
            C#m7 | C#m7 | C#m7 | C#m7 H

H  C#m7                      A      H
Уо-уо, это странное место Камчатка.
   C#m7                      A       H
Уо-уо, это сладкое слово «Камчатка».

         A               H
   Но на этой земле я не вижу тебя,
        E               C#m
   Я не вижу твоих кораблей,
        A               H
   Я не вижу реки, я не вижу моста,
        C#m7  
   Ну и пусть…

Проигрыш: C#m7 | C#m7 | C#m7 | C#m7
          C#m7 | C#m7 | C#m7 | C#m7 H

Уо-уо, это странное место Камчатка.
Уо-уо, это сладкое слово «Камчатка».

   Я нашёл здесь руду, я нашёл здесь любовь,
   Я пытаюсь забыть, забываю и вновь
   Вспоминаю собаку, она как звезда,
   Ну и пусть…

Проигрыш: C#m7 | C#m7 | C#m7 | C#m7
          C#m7 | C#m7 | C#m7 | C#m7 H

Уо-уо, это странное место Камчатка.
Уо-уо, это сладкое слово «Камчатка».

   Я не вижу здесь их, я не вижу здесь нас,
   Я искал здесь вино, а нашёл третий глаз,
   Мои руки из дуба, голова из свинца,
   Ну и пусть…

C#m7       
Уо-уо-уо,
            
Уо-уо-уо.
          
Уо-уо-уо,
            
Уо-уо-уо.
          
Уо-уо-уо,
            
Уо-уо-уо.
          
Уо-уо-уо,
            
Уо-уо-уо…
 
 
Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
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C#m7 для укулеле
E для укулеле
C#m для укулеле
H для укулеле
A для укулеле

 
 
 

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