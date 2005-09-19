Кино (В. Цой)

Аккорды для укулеле
© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)
муз. Цой В. / сл. Цой В.
Вступление: Fm | Bbm7 Bb7 Cm | Fm | Bb7 Cm
Fm | Bb7 Cm | Eb | C#m C75+
Fm7 | Bb7 Cm | Fm7 | Bb7 Cm
Fm7 | Bb7 Cm | Eb | C#m C75+
Fm Bb6 Cm
Белая гадость лежит под окном,
Fm Bb6 Cm
Я ношу шапку и шерстяные носки.
Fm Bb6 Cm
Мне везде неуютно, и пиво пить в лом.
Eb C#m C75+
Как мне избавиться от этой тоски по вам...
Припев:
Fm Bbm Cm
Солнечные дни?
Fm Bbm Cm
Солнечные дни,
Fm Bbm Cm Eb C#m C75+
Солнечные дни.
Мерзнут руки и ноги, и негде сесть.
Это время похоже на сплошную ночь.
Хочется в теплую ванну залезть -
Может быть, это избавит меня от тоски по вам...
Припев
Проигрыш: Fm | Bbm7 Bb7 Cm | Fm | Bbm Bb7 Cm
Fm | Bbm7 Bb7 Cm | Eb | C#m C75+
Я раздавлен зимой, я болею и сплю,
И порой я уверен, что зима навсегда.
Еще так долго до лета, а я еле терплю.
Но, может быть, эта песня избавит меня от тоски по вам...
Припев