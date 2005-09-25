Мумий Тролль

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± Темп (BPM): ♩ = 127 ударов в минуту

муз. Лагутенко И. / сл. Лагутенко И.


Вступление: F#m | F#msus2 | D | Dm  } ×2
            F#m | F#m | D | Dm  } ×2

F#m
Мне под кожу бы, под кожу мне
     Hm
Запустить дельфинов стаю.
C#m
Там у сопки, у подножья, где
    Hm       C#m
Я тебя насти-настигаю.

F#m
Реже мы полоски длинные
       Hm
Разветвляем, юность ставя крабам.
C#m
Там зелёные красивые
    Hm          C#m
Остаются-ются с нами рядом.

Припев:
   Hm7sus4   E     A      F#m
     Тонешь, тонешь, не потонешь,
   Dadd9             Hm7sus4
     Ты сломаешься однажды.
   E                   A F#m
     Может, выпьешь яда, слижешь дважды.
     Dadd9 C#
     Знаешь, мне уже
        F#msus2 F#m D5- D
     Не важно,
    Dm
     Всё не так уж
     F#msus2 F#m D5- D Dm
     Важно.

Покажи мне пару трюков
И прижми хвосты к ладоням.
Я не слабый, просто добрый я,
Hm           C#m       F#m
Только не приостановленный.

Где глазами не влюблённый,
Обалдевши, вены поджигаю.
Нарисую-сую я тебе:
Не люблю и не понимаю.

Припев:
     Тонешь, тонешь, не потонешь,
     Ты сломаешься однажды.
     Может, выпьешь яда, слижешь дважды.
     Знаешь, мне уже
     Не важно,
     Dmsus2 Dm
     Всё не так уж
     F#msus2 F#m D5- D Dmsus2 Dm
     Важно.

Проигрыш: A | A | C# | C#
          F#msus2 F#m | F#m
          D5- D | Dmsus2 Dm  } ×2
          A | A | C# | C#

     Тонешь, тонешь, не потонешь,
     Ты сломаешься однажды.
     Может, выпьешь яда, слижешь дважды.
     Знаешь, мне уже
     Не важно,
         Dmsus2 Dm
     Мне всё не так уж
     F#msus2 F#m D5- D Dmsus2 Dm
     Важно.

Кода: F#msus2 F#m | F#m
      D5- D | Dmsus2 Dm  } ×2
      F#msus2
 
 

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F#msus2 для гитары
D для гитары
Dm для гитары
Hm для гитары
C#m для гитары
Hm7sus4 для гитары
E для гитары
A для гитары
Dadd9 для гитары
C# для гитары
D5- для гитары
Dmsus2 для гитары

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Статистика Опубликовано 25.09.05
Просмотрено 190092 раза
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