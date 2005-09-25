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Мумий Тролль —
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Тональность
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± Темп (BPM): ♩ = 127 ударов в минуту
Вступление: F#m | F#msus2 | D | Dm } ×2 F#m | F#m | D | Dm } ×2 F#m Мне под кожу бы, под кожу мне Hm Запустить дельфинов стаю. C#m Там у сопки, у подножья, где Hm C#m Я тебя насти-настигаю. F#m Реже мы полоски длинные Hm Разветвляем, юность ставя крабам. C#m Там зелёные красивые Hm C#m Остаются-ются с нами рядом. Припев: Hm7sus4 E A F#m Тонешь, тонешь, не потонешь, Dadd9 Hm7sus4 Ты сломаешься однажды. E A F#m Может, выпьешь яда, слижешь дважды. Dadd9 C# Знаешь, мне уже F#msus2 F#m D5- D Не важно, Dm Всё не так уж F#msus2 F#m D5- D Dm Важно. Покажи мне пару трюков И прижми хвосты к ладоням. Я не слабый, просто добрый я, Hm C#m F#m Только не приостановленный. Где глазами не влюблённый, Обалдевши, вены поджигаю. Нарисую-сую я тебе: Не люблю и не понимаю. Припев: Тонешь, тонешь, не потонешь, Ты сломаешься однажды. Может, выпьешь яда, слижешь дважды. Знаешь, мне уже Не важно, Dmsus2 Dm Всё не так уж F#msus2 F#m D5- D Dmsus2 Dm Важно. Проигрыш: A | A | C# | C# F#msus2 F#m | F#m D5- D | Dmsus2 Dm } ×2 A | A | C# | C# Тонешь, тонешь, не потонешь, Ты сломаешься однажды. Может, выпьешь яда, слижешь дважды. Знаешь, мне уже Не важно, Dmsus2 Dm Мне всё не так уж F#msus2 F#m D5- D Dmsus2 Dm Важно. Кода: F#msus2 F#m | F#m D5- D | Dmsus2 Dm } ×2 F#msus2
Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.
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