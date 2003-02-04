Мумий Тролль

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муз. Цой В. / сл. Цой В.


F#m            C#m7
Теплое, теплое море,
Dmaj   E
Жаркое солнце.
F#m         C#m7
Синие-синие волны
Dmaj        E
И пустынный пляж.

F#m             C#m7
Музыка рядом со мною,
Dmaj        E
Ты рядом со мною,
F#m         C#m7
И весь этот берег -
Dmaj  E
Наш!

Припев:
             D               E 
     Когда я вижу, как ты танцуешь,
       C#m7            F#m
     Малыш, ты меня волнуешь.
               Dmaj            E
     Когда ты смотришь так серьезно,
       C#m7           F#m
     Малыш, я тебя люблю.

              Dmaj         E
     Когда ты робко меня целуешь,
       C#m             F#m
     Малыш, ты меня волнуешь,
     Dmaj             E
     Но не могу, не могу,
                  A
     Извини, не могу.

Песня летит над волнами,
Летит, как цунами,
И корабль на горизонте
Плывет.

Что же случилось с нами?
То ли случилось с нами?
Этот вопрос мне покой
Не дает.

Припев 2 раза
 
 

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Укулеле
  
20-ка лучших
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F#m для гитары
C#m7 для гитары
Dmaj для гитары
E для гитары
D для гитары
C#m для гитары
A для гитары

 
 
 

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Статистика Опубликовано 04.02.03
Просмотрено 124284 раза
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