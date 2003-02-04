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Мумий Тролль —
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Тональность
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F#m C#m7 Теплое, теплое море, Dmaj E Жаркое солнце. F#m C#m7 Синие-синие волны Dmaj E И пустынный пляж. F#m C#m7 Музыка рядом со мною, Dmaj E Ты рядом со мною, F#m C#m7 И весь этот берег - Dmaj E Наш! Припев: D E Когда я вижу, как ты танцуешь, C#m7 F#m Малыш, ты меня волнуешь. Dmaj E Когда ты смотришь так серьезно, C#m7 F#m Малыш, я тебя люблю. Dmaj E Когда ты робко меня целуешь, C#m F#m Малыш, ты меня волнуешь, Dmaj E Но не могу, не могу, A Извини, не могу. Песня летит над волнами, Летит, как цунами, И корабль на горизонте Плывет. Что же случилось с нами? То ли случилось с нами? Этот вопрос мне покой Не дает. Припев 2 раза
Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.
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