Максим Фадеев

Аккорды для гитары
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± Темп (BPM): ♩ = 65 ударов в минуту
Вступление: Cm/Eb Eb65- Bbadd9/D Bbadd9/D | Cm9 Cm9 D9-sus4 D7 Gm9 Cm7 Fadd9 Я, я обязательно вернусь, Bbadd9 Am75- D7 Gm9 Вернусь зелёною листвой, Cm9 Дождём тебя слегка коснусь, Am75- D9- Gm Gm7 D А может, радугой цветной. Gm Cm9 Fadd9 А может, я вернусь зимой, Вернусь Bbadd9 Am75- D7 Gm9 Рождественской звездой, Cm7 Быть может, снегом на окне, Am75- Am75-/D Цветным узором D7 Gmadd9 D7sus4 На стекле. Припев: D7 Cm D9-sus4 D7 Gm Я вернусь и дочке в глазки загляну, Cm D9-sus4 D7 Gm G7 Я вернусь и сердцем сына обниму. Cm D9-sus4 D7 Ладонью к ручке прикоснусь, Gm Dm/F Em75- Даю вам слово, я вернусь, Am75- D9- D7 Даю вам слово Gmsus2 Gm И клянусь. Gm Cm9 Fadd9 Я вернусь к тебе живой, Вернусь Bbadd9 Am75- D7 Gm9 Раздавленный судьбой, Cm7 Вернусь свечой на алтаре, Am75- D7sus4 D7 Застывшим солнцем Gm D7sus4 В декабре. Припев: D7 Cm D9-sus4 D7 Gm Я вернусь и дочке в глазки загляну, Gm/Bb Cm D9-sus4 D7 Gm G7 Я вернусь и сердцем сына обниму. Cm Cm7/Bb Am75- D7 Ладонью к ручке прикоснусь, Gm Dm/F Em75- Даю вам слово, я вернусь, Am75- D9- D7 Даю вам слово Eb И клянусь. Проигрыш: Eb Dmadd11 | Cm7 Cm7/Bb | Am75- | D9-sus4 D7 Cm D7 Gm Я вернусь и дочке в глазки загляну… --Переход в тональность Am-- Dm E9-sus4 E7 Am Я вернусь и дочке в глазки загляну, Am/C Dm E9-sus4 E7 Am A7 Я вернусь и сердцем сына обниму. Dm Dm7/C Hm75- E7 Ладонью к ручке прикоснусь, Am Em/G F#m75- Даю вам слово, я вернусь, Hm75- E7 Dm/F Даю вам слово и клянусь. Кода: Dm/F Cadd9/E | Dm7 Dm7/6 E9-sus4 E7 | Am