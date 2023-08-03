Muzland - аккорды

Максим Фадеев
Обязательно вернусь

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© Подбор аккордов: Елена Ладова // специалист (https://Muzland.ru)
± Темп (BPM): ♩ = 65 ударов в минуту

муз. Фадеев М. / сл. Гуцериев М.


Вступление: 
  Cm/Eb Eb65- Bbadd9/D Bbadd9/D |
  Cm9 Cm9 D9-sus4 D7

Gm9             Cm7       Fadd9
Я, я обязательно вернусь,
                Bbadd9  Am75- D7 Gm9
Вернусь зелёною листвой,
                  Cm9
Дождём тебя слегка коснусь,
        Am75-   D9-  Gm   Gm7 D
А может, радугой цветной.

Gm                 Cm9    Fadd9
А может, я вернусь зимой,
Вернусь
               Bbadd9  Am75- D7 Gm9
Рождественской звездой,
                       Cm7
Быть может, снегом на окне,
        Am75-  Am75-/D
Цветным узором
 D7 Gmadd9 D7sus4
На стекле.

Припев:
     D7  Cm      D9-sus4   D7    Gm
     Я вернусь и дочке в глазки загляну,
         Cm      D9-sus4  D7   Gm   G7
     Я вернусь и сердцем сына обниму.
               Cm         D9-sus4 D7
     Ладонью к ручке прикоснусь,
            Gm    Dm/F   Em75-
     Даю вам слово, я вернусь,
        Am75-     D9- D7
     Даю вам слово
       Gmsus2 Gm
     И клянусь.

Gm              Cm9    Fadd9
Я вернусь к тебе живой,
Вернусь
              Bbadd9 Am75- D7 Gm9
Раздавленный судьбой,
                       Cm7
Вернусь свечой на алтаре,
        Am75-     D7sus4 D7
Застывшим солнцем
   Gm     D7sus4
В декабре.

Припев:
     D7  Cm      D9-sus4   D7    Gm
     Я вернусь и дочке в глазки загляну,
   Gm/Bb Cm      D9-sus4  D7   Gm   G7
     Я вернусь и сердцем сына обниму.
               Cm Cm7/Bb  Am75- D7
     Ладонью к ручке прикоснусь,
            Gm    Dm/F   Em75-
     Даю вам слово, я вернусь,
         Am75-    D9- D7
     Даю вам слово
       Eb
     И клянусь.

Проигрыш: 
  Eb Dmadd11 | Cm7 Cm7/Bb |
  Am75- | D9-sus4 D7

          Cm     D7              Gm
     Я вернусь и дочке в глазки загляну…

--Переход в тональность Am--

         Dm      E9-sus4   E7    Am
     Я вернусь и дочке в глазки загляну,
    Am/C Dm      E9-sus4  E7   Am   A7
     Я вернусь и сердцем сына обниму.
               Dm Dm7/C   Hm75- E7
     Ладонью к ручке прикоснусь,
            Am    Em/G   F#m75-
     Даю вам слово, я вернусь,
        Hm75-     E7    Dm/F
     Даю вам слово и клянусь.

Кода: 
  Dm/F Cadd9/E |
  Dm7 Dm7/6 E9-sus4 E7 |
  Am
 
 

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Cm/Eb для гитары
Eb65- для гитары
Bbadd9/D для гитары
Cm9 для гитары
D9-sus4 для гитары
D7 для гитары
Gm9 для гитары
Cm7 для гитары
Fadd9 для гитары
Bbadd9 для гитары
Am75- для гитары
D9- для гитары
Gm для гитары
Gm7 для гитары
D для гитары
Gmadd9 для гитары
D7sus4 для гитары
Cm для гитары
G7 для гитары
Dm/F для гитары
Em75- для гитары
Gmsus2 для гитары
Gm/Bb для гитары
Cm7/Bb для гитары
Eb для гитары
Dmadd11 для гитары
Dm для гитары
E9-sus4 для гитары
E7 для гитары
Am для гитары
Am/C для гитары
A7 для гитары
Dm7/C для гитары
Hm75- для гитары
Em/G для гитары
F#m75- для гитары
Cadd9/E для гитары
Dm7 для гитары
Dm7/6 для гитары

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Статистика Опубликовано 03.08.23
Просмотрено 5601 раз
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