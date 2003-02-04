Борзов Найк

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© Подбор песни: Михаил Очерет для https://Muzland.ru
» Заказал(а): Denis38

муз. Борзов Н. / сл. Борзов Н.


Вступление: F#m F#msus2 | F#m F#msus2
            Hm Hm6 | C#7               } 2 раза

   F#m      F#msus2  F#m F#msus2
Ты слышишь, слышишь,
    Hm        Hm6       C#7
Как сердце стучится, стучится
   F#m      F#msus2 F#m F#msus2
По окнам, по окнам,
   Hm         Hm6     E
По крыше, как дождик.

     A       Amaj A Amaj
Твой нерв на исходе -
  Hm      Hm6    C#7
Последняя капля,
              F#m F#msus2 F#m
Последний луч света,
  F#msus2      G#7     C#7
Последний стук сердца.

Ты видишь, видишь,
Умирает в огне преисподней
Сиреневый мальчик.
Он сильно напуган, подавлен.

Он пишет картину
Собственной кровью,
Своими слезами
И просит прощенья.

Проигрыш: F#m E/G# | A H | Hm
          Hm7 Hm7 Hm6 Hm7      } 4 раза

Я стукну в окошко
Хвостом своим, пролетая над домом
Яркой кометой,
Рассекающей вечность и тёмное небо.

Ты выйдешь из кухни
В ситцевом платье,
F#m       E/G#
Чтобы в последний
A       H      Hm Hm6 Hm Hm6 F#m E/G#
Раз повидаться
A      H      Hm Hm6 Hm
И попрощаться…
  Hm6    F#add9
Я буду любить тебя вечно.
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
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F#m для гитары
F#msus2 для гитары
Hm для гитары
Hm6 для гитары
C#7 для гитары
E для гитары
A для гитары
Amaj для гитары
G#7 для гитары
E/G# для гитары
H для гитары
Hm7 для гитары
F#add9 для гитары

 
 
 

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