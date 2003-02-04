Борзов Найк

Аккорды для гитары
© Подбор песни: Михаил Очерет для https://Muzland.ru
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муз. Борзов Н. / сл. Борзов Н.
Вступление: F#m F#msus2 | F#m F#msus2
Hm Hm6 | C#7 } 2 раза
F#m F#msus2 F#m F#msus2
Ты слышишь, слышишь,
Hm Hm6 C#7
Как сердце стучится, стучится
F#m F#msus2 F#m F#msus2
По окнам, по окнам,
Hm Hm6 E
По крыше, как дождик.
A Amaj A Amaj
Твой нерв на исходе -
Hm Hm6 C#7
Последняя капля,
F#m F#msus2 F#m
Последний луч света,
F#msus2 G#7 C#7
Последний стук сердца.
Ты видишь, видишь,
Умирает в огне преисподней
Сиреневый мальчик.
Он сильно напуган, подавлен.
Он пишет картину
Собственной кровью,
Своими слезами
И просит прощенья.
Проигрыш: F#m E/G# | A H | Hm
Hm7 Hm7 Hm6 Hm7 } 4 раза
Я стукну в окошко
Хвостом своим, пролетая над домом
Яркой кометой,
Рассекающей вечность и тёмное небо.
Ты выйдешь из кухни
В ситцевом платье,
F#m E/G#
Чтобы в последний
A H Hm Hm6 Hm Hm6 F#m E/G#
Раз повидаться
A H Hm Hm6 Hm
И попрощаться…
Hm6 F#add9
Я буду любить тебя вечно.