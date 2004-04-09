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© Подбор песни: Neo (https://Muzland.ru)

из кинофильма "Живой"
муз. Васильев А. / сл. Васильев А.


Вступление: A7 | Dm | A7 | Dm
            Gm6 Gm7 | Fmaj F6 | Gm6 A7 | Dm

A7           Dm
И лампа не горит,
A7            Dm
И врут календари,
Gm6 Gm7      Fmaj      F6            Gm6   A7
И если ты давно хотела что-то мне сказать,
   Dm
То говори.

Любой обманчив звук,
Страшнее - тишина,
Когда в самый разгар веселья падает из рук
Бокал вина.

И чёрный кабинет,
И ждёт в стволе патрон,
Так тихо, что я слышу, как идёт на глубине
Вагон метро.

Проигрыш: Gm6 Gm7 | Fmaj F6 | Gm6 A7 | Dmadd9

На площади полки,
Темно в конце строки,
И в телефонной трубке, эти много лет спустя,
Одни гудки.

И где-то хлопнет дверь,
И дрогнут провода.
«Привет! Мы будем счастливы теперь
И навсегда».
    Gm6 Gm7 Fmaj  F6          Gm6  A7
«Привет! Мы будем счастливы теперь
        Dm
И навсегда».

Кода: A7 | Dmadd9 | A7 | Dmadd9
      Gm6 Gm7 | Fmaj F6 | Gm6 A7 | Dm  } 2 раза
      Dmadd9 | Dmadd9 | Dmadd9 | Dmadd9  } 3 раза
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
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A7 для гитары
Dm для гитары
Gm6 для гитары
Gm7 для гитары
Fmaj для гитары
F6 для гитары
Dmadd9 для гитары

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