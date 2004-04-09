|
|
Тональность
© Подбор песни: Neo (https://Muzland.ru)
Вступление: A7 | Dm | A7 | Dm Gm6 Gm7 | Fmaj F6 | Gm6 A7 | Dm A7 Dm И лампа не горит, A7 Dm И врут календари, Gm6 Gm7 Fmaj F6 Gm6 A7 И если ты давно хотела что-то мне сказать, Dm То говори. Любой обманчив звук, Страшнее - тишина, Когда в самый разгар веселья падает из рук Бокал вина. И чёрный кабинет, И ждёт в стволе патрон, Так тихо, что я слышу, как идёт на глубине Вагон метро. Проигрыш: Gm6 Gm7 | Fmaj F6 | Gm6 A7 | Dmadd9 На площади полки, Темно в конце строки, И в телефонной трубке, эти много лет спустя, Одни гудки. И где-то хлопнет дверь, И дрогнут провода. «Привет! Мы будем счастливы теперь И навсегда». Gm6 Gm7 Fmaj F6 Gm6 A7 «Привет! Мы будем счастливы теперь Dm И навсегда». Кода: A7 | Dmadd9 | A7 | Dmadd9 Gm6 Gm7 | Fmaj F6 | Gm6 A7 | Dm } 2 раза Dmadd9 | Dmadd9 | Dmadd9 | Dmadd9 } 3 раза
|
Гитара
|
Укулеле
|
20-ка
|
Печать
Обнаружив ошибку в тексте песни или в аккордах, выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.