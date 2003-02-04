Аккорды для гитары
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± Темп (BPM): ♩ = 75 ударов в минуту
Вступление: G#m F# | E D# } 2 раза G#m F# E Холодный ветер с дождём D# Усилился стократно. G#m F# E Всё говорит об одном: D# Что нет пути обратно, G#m F# E Что ты не мой лопушок, D# А я не твой Андрейка, G#m F# Что у любви у нашей E D# Села батарейка. Припев: G#m F# E D# О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка, G#m F# E D# О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка. Я тосковал по тебе В минуты расставанья, Ты возвращалась ко мне Сквозь сны и расстоянья, Но несмотря ни на что Пришла судьба-злодейка, И у любви у нашей Села батарейка. Припев: О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка, О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка. Проигрыш: G#m F# | E D# } 2 раза И вроде всё как всегда, Всё те же чашки-ложки, Всё та же в кране вода, Всё тот же стул без ножки. И всё о том же с утра Щебечет канарейка, Лишь у любви у нашей Села батарейка. Припев: О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка, О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка. О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка, О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка. Проигрыш: G#m F# | E D# } 4 раза О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка, О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка. О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка, О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка… Кода: G#m F# | E D# } 2 раза G#m