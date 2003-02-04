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± Темп (BPM): ♩ = 75 ударов в минуту

муз. Жуков В. / сл. Жуков В.


Вступление: G#m F# | E D#  } 2 раза

G#m      F#             E
Холодный ветер с дождём
      D#
Усилился стократно.
G#m     F#       E
Всё говорит об одном:
          D#
Что нет пути обратно,
G#m       F#      E
Что ты не мой лопушок,
       D#
А я не твой Андрейка,
G#m      F#
Что у любви у нашей
E    D#
Села батарейка.

Припев:
   G#m F#         E  D#
     О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка,
   G#m F#         E  D#
     О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка.

Я тосковал по тебе
В минуты расставанья,
Ты возвращалась ко мне
Сквозь сны и расстоянья,
Но несмотря ни на что
Пришла судьба-злодейка,
И у любви у нашей
Села батарейка.

Припев:
     О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка,
     О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка.

Проигрыш: G#m F# | E D#  } 2 раза

И вроде всё как всегда,
Всё те же чашки-ложки,
Всё та же в кране вода,
Всё тот же стул без ножки.
И всё о том же с утра
Щебечет канарейка,
Лишь у любви у нашей
Села батарейка.

Припев:
     О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка,
     О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка.

     О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка,
     О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка.

Проигрыш: G#m F# | E D#  } 4 раза

     О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка,
     О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка.

     О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка,
     О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка…

Кода: G#m F# | E D#  } 2 раза
      G#m
 
 

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G#m для гитары
F# для гитары
E для гитары
D# для гитары

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Статистика Опубликовано 04.02.03
Просмотрено 1778433 раза
Транспонировано 333657 раз
 
 
 
 
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