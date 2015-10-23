Muzland - аккорды

Алла Пугачёва
Мне нравится, что вы больны не мной

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© Подбор аккордов: Елена Ладова // специалист (https://Muzland.ru)
» Заказал(а): Мария Монахова
± Темп (BPM): ♩ = 143 удара в минуту

из кинофильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
муз. Таривердиев М. / сл. Цветаева М.


Вступление: :6/8: C#m | C#m/G# | C#m | C#m/G#

    C#m           F#m       G#7      G#7/D#
Мне нравится, что вы больны не мной,
C#m               F#m      G#7      F#m
Мне нравится, что я больна не вами,
            H7          E      A
Что никогда тяжёлый шар земной
          A/E        G#7      G#7/D#
Не уплывёт под нашими ногами.

    C#m           F#m            G#7 F#m
Мне нравится, что можно быть смешной –
     F#m/C# H7            E        G#m
Распущенной – и не играть словами,
             C#7        F#m
И не краснеть удушливой волной,
                      G#7        G#7/D#
Слегка соприкоснувшись рукавами.

E          E/H          Hm
Спасибо вам и сердцем и рукой
                             C#7   F#m
За то, что вы меня – не зная сами! –
           A
Так любите: за мой ночной покой,
D
За редкость встреч закатными часами,
F#m
За наши не-гулянья под луной,
    G#7                G#7/D#
За солнце, не у нас над головами, –
   C#m            F#m       G#7        G#7/D#
За то, что вы больны – увы! – не мной,
   C#m          F#m          G#7
За то, что я – увы! – больна не вами!

Кода: C#m
 
 

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Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.

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Статистика Опубликовано 23.10.15
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