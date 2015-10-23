|
Алла Пугачёва —
|
Тональность
© Подбор аккордов:
» Заказал(а): Мария Монахова
± Темп (BPM): ♩ = 143 удара в минуту
Вступление: :6/8: C#m | C#m/G# | C#m | C#m/G# C#m F#m G#7 G#7/D# Мне нравится, что вы больны не мной, C#m F#m G#7 F#m Мне нравится, что я больна не вами, H7 E A Что никогда тяжёлый шар земной A/E G#7 G#7/D# Не уплывёт под нашими ногами. C#m F#m G#7 F#m Мне нравится, что можно быть смешной – F#m/C# H7 E G#m Распущенной – и не играть словами, C#7 F#m И не краснеть удушливой волной, G#7 G#7/D# Слегка соприкоснувшись рукавами. E E/H Hm Спасибо вам и сердцем и рукой C#7 F#m За то, что вы меня – не зная сами! – A Так любите: за мой ночной покой, D За редкость встреч закатными часами, F#m За наши не-гулянья под луной, G#7 G#7/D# За солнце, не у нас над головами, – C#m F#m G#7 G#7/D# За то, что вы больны – увы! – не мной, C#m F#m G#7 За то, что я – увы! – больна не вами! Кода: C#m
Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.
Нашли ошибку в тексте или аккордах? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.