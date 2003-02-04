Аккорды для гитары
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муз. Рамазанова З. / сл. Рамазанова З.
Вступление: G#m G#m7 | G#m D#7
G#m G#m7 G#m D#7 G#m
Я искала тебя годами долгими,
G#m7 G#m D#7 G#m
Искала тебя дворами темными,
G#m7 G#m D#7
В журналах, в кино, среди друзей
G#m G#m7 G#m D#7
В день, когда нашла - с ума сошла.
Припев:
H D# H
Ты - совсем как во сне,
D# H
Совсем как в альбомах,
D# C#m D#7
Где я рисовала тебя гуашью.
Дальше были звонки, ночные больше,
Слезы, нервы, любовь и стрелки в Польше,
Дети, но не мои, старые зазнобы,
Куришь каждые пять - мы устали оба.
Припев
G#m G#m7 G#m D#7 G#m
...годами долгими...
G#m7 G#m D#7 G#m
...ночами темными...
G#m7 G#m D#7 G#m
...годами долгими...
Припев
Я искала тебя годами долгими,
Искала тебя дворами темными,
В журналах, в кино годами долгими,
G#m7 G#m D#7 G#m G#m7 G#m D#7
Искала тебя ночами-чами...