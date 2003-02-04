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муз. Рамазанова З. / сл. Рамазанова З.


Вступление: G#m G#m7 | G#m D#7

G#m G#m7    G#m   D#7     G#m
Я искала тебя годами долгими,
  G#m7   G#m   D#7       G#m
Искала тебя дворами темными,
     G#m7       G#m    D#7
В журналах, в кино, среди друзей
  G#m      G#m7    G#m   D#7
В день, когда нашла - с ума сошла.

Припев:
     H      D#          H
     Ты - совсем как во сне,
       D#            H
     Совсем как в альбомах,
         D#    C#m    D#7
     Где я рисовала тебя гуашью.

Дальше были звонки, ночные больше,
Слезы, нервы, любовь и стрелки в Польше,
Дети, но не мои, старые зазнобы,
Куришь каждые пять - мы устали оба.

Припев

G#m G#m7 G#m  D#7       G#m
         ...годами долгими...
   G#m7 G#m   D#7       G#m
         ...ночами темными...
   G#m7 G#m   D#7       G#m
         ...годами долгими...

Припев

Я искала тебя годами долгими,
Искала тебя дворами темными,
В журналах, в кино годами долгими,
  G#m7    G#m   D#7       G#m G#m7 G#m  D#7
Искала тебя ночами-чами...
 
 

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Гитара
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20-ка лучших
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G#m для гитары
G#m7 для гитары
D#7 для гитары
H для гитары
D# для гитары
C#m для гитары

 
 
 

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Статистика Опубликовано 04.02.03
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