Аккорды для гитары
© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)
муз. Рамазанова З. / сл. Рамазанова З.
Am Am7 Am
Щербатая луна,
Dm E
И мы не в одной постели,
D G E
Светло - потому не смела.
Am Am7 Am
Я разбегусь - и с окна, -
Dm E
Я верю, не будет больно,
D G
Я помню, как это делать.
Припев:
F G
Мои тебе поздравления
Am7
От крошки, от гения.
F G
Мое в тебе сердце юное
Am7
Щербатое лунное,
F G Am7 F G D
Оно в тебе...
Орбиты вдоль полос,
Напрасно гудели вены,
Я выбрала самый белый.
В твоих глазах вопрос,
Тебя бы вот в эти стены.
Придумай, что надо сделать.
Припев:
Мои тебе настроения
От крошки, от гения.
Мое в тебе сердце юное
Щербатое лунное.
F G
Оно в тебе, мое прошлое -
Am7 D
М-м-м-м, не пошлое...
H7 E C7 F Bb E
В трубки губки говорят:
H7 E C7 F Bb E
Сказки, ласки, да все подряд.
Am G F
Лай ла-ла ла-ла-ла-лай...
G Am
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
G F
Ла-ла ла-ла-ла-ла-ла-лай...
G C
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
G F
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
G Am
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
G D
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
Припев:
Мои тебе настроения
От крошки, от гения.
Мое в тебе сердце юное
Щербатое лунное.
F G
Оно в тебе, мое прошлое -
Am7 F G D
М-м-м-м, не пошлое...