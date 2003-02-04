Земфира

Не пошлое

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© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. Рамазанова З. / сл. Рамазанова З.


Am        Am7 Am
Щербатая луна,
  Dm               E
И мы не в одной постели,
    D               G     E
Светло - потому не смела.
Am                 Am7  Am
Я разбегусь - и с окна, -
  Dm             E
Я верю, не будет больно,
  D              G
Я помню, как это делать.

Припев:
           F         G
     Мои тебе поздравления
     Am7
     От крошки, от гения.
             F         G
     Мое в тебе сердце юное
  Am7
     Щербатое лунное,
             F    G  Am7 F    G  D
     Оно в тебе...

Орбиты вдоль полос,
Напрасно гудели вены,
Я выбрала самый белый.
В твоих глазах вопрос,
Тебя бы вот в эти стены.
Придумай, что надо сделать.

Припев:
      Мои тебе настроения
      От крошки, от гения.
      Мое в тебе сердце юное
      Щербатое лунное.
              F       G
      Оно в тебе, мое прошлое -
   Am7            D
      М-м-м-м, не пошлое...

H7     E C7 F      Bb   E
В трубки губки говорят:
H7     E C7 F            Bb    E
Сказки,  ласки, да все подряд.

Am        G        F
Лай ла-ла ла-ла-ла-лай...
      G        Am
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
      G              F
Ла-ла ла-ла-ла-ла-ла-лай...
   G           C
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
   G           F
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
   G           Am
Ла-ла ла-ла-ла-лай...
   G           D
Ла-ла ла-ла-ла-лай...

Припев:
      Мои тебе настроения
      От крошки, от гения.
      Мое в тебе сердце юное
      Щербатое лунное.
              F       G
      Оно в тебе, мое прошлое -
   Am7                 F    G  D
      М-м-м-м, не пошлое...
 
 

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Am7
Dm
E
D
G
F
H7
C7
Bb
C

 
 
 

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Статистика Отсчёт ведётся с 04.02.03
Просмотрено 58696 раз
Транспонировано 30581 раз
 
 
 
 
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