© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. Рамазанова З. / сл. Рамазанова З.

Am Am 7 Am Щербатая луна, Dm E И мы не в одной постели, D G E Светло - потому не смела. Am Am 7 Am Я разбегусь - и с окна, - Dm E Я верю, не будет больно, D G Я помню, как это делать. Припев: F G Мои тебе поздравления Am 7 От крошки, от гения. F G Мое в тебе сердце юное Am 7 Щербатое лунное, F G Am 7 F G D Оно в тебе... Орбиты вдоль полос, Напрасно гудели вены, Я выбрала самый белый. В твоих глазах вопрос, Тебя бы вот в эти стены. Придумай, что надо сделать. Припев: Мои тебе настроения От крошки, от гения. Мое в тебе сердце юное Щербатое лунное. F G Оно в тебе, мое прошлое - Am 7 D М-м-м-м, не пошлое... H 7 E C 7 F Bb E В трубки губки говорят: H 7 E C 7 F Bb E Сказки, ласки, да все подряд. Am G F Лай ла-ла ла-ла-ла-лай... G Am Ла-ла ла-ла-ла-лай... G F Ла-ла ла-ла-ла-ла-ла-лай... G C Ла-ла ла-ла-ла-лай... G F Ла-ла ла-ла-ла-лай... G Am Ла-ла ла-ла-ла-лай... G D Ла-ла ла-ла-ла-лай... Припев: Мои тебе настроения От крошки, от гения. Мое в тебе сердце юное Щербатое лунное. F G Оно в тебе, мое прошлое - Am 7 F G D М-м-м-м, не пошлое...