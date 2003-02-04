Аккорды для гитары

© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. Рамазанова З. / сл. Рамазанова З.

Am Am 7 + Am 7 Am 6 Щербатая луна, Dm E И мы не в одной постели, D/F# G E/G# Светло - потому не смела. Am Am 7 + Am 7 Am 7 + Я разбегусь - и с окна, - Dm E Я верю, не будет больно, D/F# G Я помню, как это делать. Припев: Fmaj G 6 Мои тебе поздравления Am 7 От крошки, от гения. Fmaj G 6 Мое в тебе сердце юное Am 7 Щербатое лунное, Fmaj G 6 Am 7 Fmaj G 6 D Оно в тебе... Орбиты вдоль полос, Напрасно гудели вены, Я выбрала самый белый. В твоих глазах вопрос, Тебя бы вот в эти стены. Придумай, что надо сделать. Припев: Мои тебе настроения От крошки, от гения. Мое в тебе сердце юное Щербатое лунное. Fmaj G 6 Оно в тебе, мое прошлое - Am 7 D М-м-м-м, не пошлое... H 7 sus 4 E C 9 F Bb E В трубки губки говорят: H 7 sus 4 E C 9 F Bb E Сказки, ласки, да все подряд. Am G F Лай ла-ла ла-ла-ла-лай... G Am Ла-ла ла-ла-ла-лай... G F Ла-ла ла-ла-ла-ла-ла-лай... G C Ла-ла ла-ла-ла-лай... G F Ла-ла ла-ла-ла-лай... G Am Ла-ла ла-ла-ла-лай... G D Ла-ла ла-ла-ла-лай... Припев: Мои тебе настроения От крошки, от гения. Мое в тебе сердце юное Щербатое лунное. Fmaj G 6 Оно в тебе, мое прошлое - Am 7 Fmaj G 6 D М-м-м-м, не пошлое...



