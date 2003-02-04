Аккорды для гитары
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F#m H Em Луна убывает, такое бывает, A Am Я иду стричься. D G Меня убивают, из "эмки" стреляют C F#m В левую мышцу. H Em И не попадают, что тоже бывает - A Am Сбиты прицелы. D G И я улыбаюсь, живу и не старюсь C H7sus4 H Четырнадцать целых лет. Припев: Em C D G До свиданья, мой любимый город, Am H Em Dm G C H Я почти попала в хроники твои. Em C D G Ожиданье - самый скучный повод, Am H Em Dm G C H Нам с тобой так мало надо для двоих. Потухли все звезды совсем от мороза, Все потемнели. Пожухли те розы, вызвали слезы И надоели. Ненужная проза из-за мороза Будет ли белой? А я улыбаюсь, живу и стараюсь, И волосы целые. Припев Припев: До свиданья, мой любимый город, Я почти попала в хроники твои. Ожиданье - самый скучный повод, Как же я устала думать за двоих... До свиданья, мой любимый город, Я почти попала в хроники твои. Em9 До свиданья!