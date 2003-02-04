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© Подбор аккордов: Антон Гавзов // шеф проекта (https://Muzland.ru)

муз. Рамазанова З. / сл. Рамазанова З.


F#m     H             Em
Луна убывает, такое бывает,
A               Am
Я иду стричься.
        D                   G
Меня убивают, из "эмки" стреляют
  C            F#m
В левую мышцу.
         H                Em
И не попадают, что тоже бывает -
 A             Am
Сбиты прицелы.
       D                 G
И я улыбаюсь, живу и не старюсь
  C                H7sus4  H
Четырнадцать целых лет.

Припев:
               Em C     D       G
     До свиданья, мой любимый город,
     Am   H      Em   Dm   G     C  H
     Я почти попала в хроники твои.
            Em  C      D        G
     Ожиданье - самый скучный повод,
     Am      H         Em Dm    G     C   H
     Нам с тобой так мало надо для двоих.

Потухли все звезды совсем от мороза,
Все потемнели.
Пожухли те розы, вызвали слезы
И надоели.
Ненужная проза из-за мороза
Будет ли белой?
А я улыбаюсь, живу и стараюсь,
И волосы целые.

Припев

Припев:
     До свиданья, мой любимый город,
     Я почти попала в хроники твои.
     Ожиданье - самый скучный повод,
     Как же я устала думать за двоих...

     До свиданья, мой любимый город,
     Я почти попала в хроники твои.
               Em9
     До свиданья!
 
 

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F#m для гитары
H для гитары
Em для гитары
A для гитары
Am для гитары
D для гитары
G для гитары
C для гитары
H7sus4 для гитары
Dm для гитары
Em9 для гитары

 
 
 

Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.

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Статистика Опубликовано 04.02.03
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