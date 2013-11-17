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Муслим Магомаев —
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Тональность
© Подбор аккордов: Такун Ф.И., Логвинова К. (https://Muzland.ru)
± Темп (BPM): ♩ = 99 ударов в минуту
Вступление: H | A | G | F# } 2 раза F# H Ты никогда не бывал G#m В нашем городе светлом, E Над вечерней рекой F# Не мечтал до зари. H С друзьями ты не бродил G#m По широким проспектам, – E Значит, ты не видал F# Лучший город земли. Припев: H G#m Песня плывёт, E F# Сердце поёт. H G#m Эти слова E F#7 H О тебе, Москва! Проигрыш: H | A | G | F# Ты к нам в Москву приезжай И пройди по Арбату, Окунись на Тверском В шум зелёных аллей. Хотя бы раз посмотри, Как танцуют девчата На ладонях больших Голубых площадей. Припев: Песня плывёт, Сердце поёт. Эти слова О тебе, Москва! --Переход в тональность C-- Проигрыш: C | Am | F | G } 2 раза G C Слова ты вспомнишь мои, Am Если только приедешь F И увидишь хоть раз G Лучший город земли. Припев: C Am Песня плывёт, F G Сердце поёт. C Am Эти слова F G7 C Am F О тебе, Москва! G C Am F Москва! G C Am F Москва! G C Москва…
Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.
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