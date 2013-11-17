Muzland - аккорды

Муслим Магомаев
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© Подбор аккордов: Такун Ф.И., Логвинова К. (https://Muzland.ru)
± Темп (BPM): ♩ = 99 ударов в минуту

муз. Бабаджанян А. / сл. Дербенёв Л.


Вступление: H | A | G | F#  } 2 раза

F#              H
Ты никогда не бывал
               G#m
В нашем городе светлом,
               E
Над вечерней рекой
               F#
Не мечтал до зари.
                    H
С друзьями ты не бродил
               G#m
По широким проспектам, –
                E
Значит, ты не видал
                F#
Лучший город земли.

Припев:
     H        G#m
     Песня плывёт,
     E        F#
     Сердце поёт.
     H      G#m
     Эти слова
         E   F#7 H
     О тебе, Москва!

Проигрыш: H | A | G | F#

Ты к нам в Москву приезжай
И пройди по Арбату,
Окунись на Тверском
В шум зелёных аллей.
Хотя бы раз посмотри,
Как танцуют девчата
На ладонях больших
Голубых площадей.

Припев:
     Песня плывёт,
     Сердце поёт.
     Эти слова
     О тебе, Москва!

--Переход в тональность C--

Проигрыш: C | Am | F | G  } 2 раза
          G

                     C
Слова ты вспомнишь мои,
               Am
Если только приедешь
               F
И увидишь хоть раз
                G
Лучший город земли.

Припев:
     C        Am
     Песня плывёт,
     F        G
     Сердце поёт.
     C      Am
     Эти слова
         F   G7  C   Am  F
     О тебе, Москва!
     G   C   Am  F
     Москва!
     G   C   Am  F
     Москва!
     G   C
     Москва…
 
 

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A для гитары
G для гитары
F# для гитары
G#m для гитары
E для гитары
F#7 для гитары
C для гитары
Am для гитары
F для гитары
G7 для гитары

 
 
 

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Статистика Опубликовано 17.11.13
Просмотрено 160227 раз
Транспонировано 34696 раз
 
 
 
 
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