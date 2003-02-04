Muzland - аккорды

Чиж и Компания ☮
Бездельник

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муз. Цой В. / сл. Цой В.


Am
Нет меня дома целыми днями:
C                  F      G
Занят бездельем, играю словами.
Am
Каждое утро снова жить, встаю, начинаю,
C                     F    G
И ни черта ни в чем не понимаю.

Припев:
     C          Ab          C
     Я, лишь начнется новый день,
              G       F
     Хожу, отбрасываю тень
               G
     С лицом нахала.
     C        Ab        C
     Наступит вечер, я опять
                G                  F
     Отправлюсь спать, чтоб завтра встать -
              G
     И все сначала.

Ноги уносят мои руки и туловище,
И голова отправляется следом.
Словно с похмелья, шагаю по улице я,
Мозг переполнен сумбуром и бредом.

Припев

Am      Em             Am          G
Все говорят, что нужно кем-то мне становиться,
C              F        G
А я хотел бы остаться собой.
Am        Em       Am          G
Мне стало трудно теперь просто разозлиться.
C             F         G
И я иду, поглощенный толпой.

Припев
 
 

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Статистика Опубликовано 04.02.03
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