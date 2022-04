Чиж и Компания ☮

Аккорды для гитары













© Подбор аккордов: Антон Гавзов // шеф проекта (https://Muzland.ru)

муз. Цой В. / сл. Цой В.

Am Нет меня дома целыми днями: C F G Занят бездельем, играю словами. Am Каждое утро снова жить, встаю, начинаю, C F G И ни черта ни в чем не понимаю. Припев: C Ab C Я, лишь начнется новый день, G F Хожу, отбрасываю тень G С лицом нахала. C Ab C Наступит вечер, я опять G F Отправлюсь спать, чтоб завтра встать - G И все сначала. Ноги уносят мои руки и туловище, И голова отправляется следом. Словно с похмелья, шагаю по улице я, Мозг переполнен сумбуром и бредом. Припев Am Em Am G Все говорят, что нужно кем-то мне становиться, C F G А я хотел бы остаться собой. Am Em Am G Мне стало трудно теперь просто разозлиться. C F G И я иду, поглощенный толпой. Припев