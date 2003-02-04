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Чиж и Компания ☮ —
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© Подбор аккордов: Чиграков Сергей (http://chizh.net)
D Dmaj Я закрыл дверь Hm7 И ключи – в карман, Em7 A7 И покинул подъезд. D Dmaj Hm7 Дочь вернется из школы сама, E7 A7 И сама что-нибудь поест. D D7 И я пошёл вдоль воды, улыбаясь, G E7 Как будто выиграл счастливый билет… D Hm7 Знаешь, Ольга1, если б я был танцором, E7 A7 D Я станцевал бы для тебя менуэт2. Как хорошо, что в городе Много воды – При желании можно ступу толочь3. А я всё стаптывал свои башмаки И не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава Богу, работают и ночью – И я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б был танцором, Я станцевал бы для тебя менуэт. Припев: G А когда кончится день, A7 D Я хотел бы найти тебя здесь, Hm7 Под цветным одеялом. G Если кончатся краски, A7 D Значит, буду писать тебя мелом Hm7 На стенах домов. Em7 A7 Если кончатся песни, D Dmaj Hm7 Значит, буду читать тебе прозу, E7 A+ Если ты будешь не против. A7 D Если ты всё ещё будешь… Внезапно кончилась ночь, И Господь включил свет, И этот свет резанул мне глаза. И я крикнул свету: «Привет!» А в ответ разразилась гроза. И вода смывала с меня пыль и пот И усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если б был танцором, Я станцевал бы для тебя менуэт. Припев E7 Em75- Если ты будешь не против. A7 D Если ты всё ещё будешь.
Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.
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