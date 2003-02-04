Muzland - аккорды

Чиж и Компания ☮
Менуэт

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© Подбор аккордов: Чиграков Сергей (http://chizh.net)

муз. Чиграков С. / сл. Чиграков С.


D        Dmaj
Я закрыл дверь
     Hm7
И ключи – в карман,
Em7           A7
И покинул подъезд.
D      Dmaj      Hm7
Дочь вернется из школы сама,
    E7              A7
И сама что-нибудь поест.
D                        D7
И я пошёл вдоль воды, улыбаясь,
          G                    E7
Как будто выиграл счастливый билет…
D                        Hm7
Знаешь, Ольга1, если б я был танцором,
        E7           A7     D
Я станцевал бы для тебя менуэт2.

Как хорошо, что в городе
Много воды –
При желании можно ступу толочь3.
А я всё стаптывал свои башмаки
И не заметил, как спустилась ночь.
Но ларьки, слава Богу, работают и ночью –
И я встал, чтобы купить сигарет.
Знаешь, Ольга, если б был танцором,
Я станцевал бы для тебя менуэт.

Припев:
             G
     А когда кончится день,
         A7                 D
     Я хотел бы найти тебя здесь,
                    Hm7
     Под цветным одеялом.

          G
     Если кончатся краски,
             A7               D
     Значит, буду писать тебя мелом
                 Hm7
     На стенах домов.

     Em7           A7
     Если кончатся песни,
             D      Dmaj      Hm7
     Значит, буду читать тебе прозу,
     E7                        A+
     Если ты будешь не против.
     A7              D
     Если ты всё ещё будешь…

Внезапно кончилась ночь,
И Господь включил свет,
И этот свет резанул мне глаза.
И я крикнул свету: «Привет!»
А в ответ разразилась гроза.
И вода смывала с меня пыль и пот
И усталость прожитых лет.
Знаешь, Ольга, если б был танцором,
Я станцевал бы для тебя менуэт.

Припев

     E7                        Em75-
     Если ты будешь не против.
          A7         D
     Если ты всё ещё будешь.


1 Ольга - супруга Чижа.

2 Менуэт - старинный французский народный и бальный танец.

3 Ступу толочь - заниматься пустыми разговорами, бесполезным делом.
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
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D для гитары
Dmaj для гитары
Hm7 для гитары
Em7 для гитары
A7 для гитары
E7 для гитары
D7 для гитары
G для гитары
A+ для гитары
Em75- для гитары

 
 
 

Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.

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Статистика Опубликовано 04.02.03
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