Чиж и Компания

Hoochie Coochie Man

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© Подбор песни: Чиграков Сергей (http://chizh.net)

муз. Чиграков С. / сл. Чиграков С.
Посв. Гордееву А. и Долгову А.


        G
Я так решил еще с утра: сегодня точно напьюсь,

Сегодня кончатся все деньги, сегодня - пиво и блюз!
               C                               G
О, я - Hoochie Coochie, о, я - Hoochie Coochie Man1,
      D7                                G
Перекати мое поле, мама: я обесссилел совсем.

Я позвоню по телефону, ты мне скажешь: "О'кей".
Я подсчитаю всю наличность, я займу у друзей.
О, я - Hoochie Coochie, о, я - Hoochie Coochie Man
Прекати мое тело, мама: я обезвожен совсем.

Ну, где гитара, где гармошка? - Погоди, не спеши!
Пока я буду разливать, братишка, Мадди2 заводи!
О, я - Hoochie Coochie, о, я - Hoochie Coochie Man,
Перекати мое сердце, мама - и все, что хочешь, взамен.

И наплевать, что я небрит, и что в грязи мой левый шуз3 -
Сегодня мы напьемся в совершеннейший блюз!
О, не будь я Hoochie Coochie, не будь я Hoochie Coochie Man!
      D7                       Bb
Перекати мое поле, мама, перекати мою душу, мама,
D7                 G
Пока я не вышел совсем.


1 Hoochie Coochie Man - любитель спиртных напитков.

2 Уотерс Мадди - известный блюзмен.

3 Шуз (от англ. shoes) - обувь, ботинок.
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
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G
C
D7
Bb

 
 
 

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Статистика Отсчёт ведётся с 04.02.03
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