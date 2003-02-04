Чиж и Компания

Аккорды для гитары

© Подбор песни: Чиграков Сергей (http://chizh.net)

муз. Чиграков С. / сл. Чиграков С.

Посв. Гордееву А. и Долгову А.

G Я так решил еще с утра: сегодня точно напьюсь, Сегодня кончатся все деньги, сегодня - пиво и блюз! C G О, я - Hoochie Coochie, о, я - Hoochie Coochie Man1, D 7 G Перекати мое поле, мама: я обесссилел совсем. Я позвоню по телефону, ты мне скажешь: "О'кей". Я подсчитаю всю наличность, я займу у друзей. О, я - Hoochie Coochie, о, я - Hoochie Coochie Man Прекати мое тело, мама: я обезвожен совсем. Ну, где гитара, где гармошка? - Погоди, не спеши! Пока я буду разливать, братишка, Мадди2 заводи! О, я - Hoochie Coochie, о, я - Hoochie Coochie Man, Перекати мое сердце, мама - и все, что хочешь, взамен. И наплевать, что я небрит, и что в грязи мой левый шуз3 - Сегодня мы напьемся в совершеннейший блюз! О, не будь я Hoochie Coochie, не будь я Hoochie Coochie Man! D 7 Bb Перекати мое поле, мама, перекати мою душу, мама, D 7 G Пока я не вышел совсем.





1 Hoochie Coochie Man - любитель спиртных напитков.



2 Уотерс Мадди - известный блюзмен.



3 Шуз (от англ. shoes) - обувь, ботинок.



