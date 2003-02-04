Чиж и Компания

Аккорды для гитары
© Подбор песни: Чиграков Сергей (http://chizh.net)
муз. Чиграков С. / сл. Чиграков С.
Посв. Гордееву А. и Долгову А.
G
Я так решил еще с утра: сегодня точно напьюсь,
Сегодня кончатся все деньги, сегодня - пиво и блюз!
C G
О, я - Hoochie Coochie, о, я - Hoochie Coochie Man1,
D7 G
Перекати мое поле, мама: я обесссилел совсем.
Я позвоню по телефону, ты мне скажешь: "О'кей".
Я подсчитаю всю наличность, я займу у друзей.
О, я - Hoochie Coochie, о, я - Hoochie Coochie Man
Прекати мое тело, мама: я обезвожен совсем.
Ну, где гитара, где гармошка? - Погоди, не спеши!
Пока я буду разливать, братишка, Мадди2 заводи!
О, я - Hoochie Coochie, о, я - Hoochie Coochie Man,
Перекати мое сердце, мама - и все, что хочешь, взамен.
И наплевать, что я небрит, и что в грязи мой левый шуз3 -
Сегодня мы напьемся в совершеннейший блюз!
О, не будь я Hoochie Coochie, не будь я Hoochie Coochie Man!
D7 Bb
Перекати мое поле, мама, перекати мою душу, мама,
D7 G
Пока я не вышел совсем.
1 Hoochie Coochie Man - любитель спиртных напитков.
2 Уотерс Мадди - известный блюзмен.
3 Шуз (от англ. shoes) - обувь, ботинок.