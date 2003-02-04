Muzland - аккорды

Чиж и Компания ☮
О любви

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© Подбор аккордов: Чиграков Сергей (http://chizh.net)
± Темп (BPM): ♩ = 142 удара в минуту

муз. Тарасов О. / сл. Тарасов О.


Вступление: A | C#7 | F#m | D E7  } ×4

A    C#7          F#m  D E7  A
А не спеть ли мне песню о любви?!
     C#7      F#m D E7 A
А не выдумать ли новый жанр?!
     C#7     F#m D E7 A
Попопсовей мотив и стихи,
      C#7       F#m D E7 A
И всю жизнь получать гонорар.

Проигрыш: A | C#7 | F#m | D E7  } ×4

A   C#7     F#m   D E7   A
Мою песню услышат тысячи глаз,
    C#7     F#m  D E7   A
Моё фото раскупят сотни рук,
    C#7        F#m      D E7    A
Моё солнце мне скажет: «Это про нас!»
     C#7      F#m    D E7    A
Посмеётся над текстом лучший друг.

Проигрыш: A | C#7 | F#m | D E7  } ×4

A   C#7        F#m   D    E7 A
И я стану сверхновой суперзвездой,
      C#7      F#m   D   E7  A
Много денег, машина, – все дела.
    C#7         F#m     D   E7   A
Улыбнувшись, ты скажешь: «Как Крутой!»
    C#7    F#m D E7   A
Я тебя обниму: «Ты права!»

Проигрыш: A | C#7 | F#m

 D  E7   A    C#7 F#m
– Как Крутой!
 D E7   A   C#7 F#m
– Ты права!
 D  E7   A
– Как Крутой!
    C#7    F#m D E7
Я тебя обниму…

Проигрыш: A | C#7 | F#m | D E7  } ×4
          A | C#7 | F#m | D D D E7

          A | C#7 | F#m | D E7
          A | C#7 | F#m | D D D E7

          A | C#7 | F#m | D E7

A   C#7     F#m  D E7  A
Напишу-ка я песню о любви,
       C#7        F#m D E7 A
Только что-то струна порвалась
      C#7      F#m D E7   A
Да сломалось перо, ты прости.
         C#7       F#m
Может, в следующий раз…
     D     E7 A
А сейчас пора спать…
 
 

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C#7 для гитары
F#m для гитары
D для гитары
E7 для гитары

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Статистика Опубликовано 04.02.03
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