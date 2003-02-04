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Чиж и Компания ☮ —
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© Подбор аккордов: Чиграков Сергей (http://chizh.net)
± Темп (BPM): ♩ = 142 удара в минуту
Вступление: A | C#7 | F#m | D E7 } ×4 A C#7 F#m D E7 A А не спеть ли мне песню о любви?! C#7 F#m D E7 A А не выдумать ли новый жанр?! C#7 F#m D E7 A Попопсовей мотив и стихи, C#7 F#m D E7 A И всю жизнь получать гонорар. Проигрыш: A | C#7 | F#m | D E7 } ×4 A C#7 F#m D E7 A Мою песню услышат тысячи глаз, C#7 F#m D E7 A Моё фото раскупят сотни рук, C#7 F#m D E7 A Моё солнце мне скажет: «Это про нас!» C#7 F#m D E7 A Посмеётся над текстом лучший друг. Проигрыш: A | C#7 | F#m | D E7 } ×4 A C#7 F#m D E7 A И я стану сверхновой суперзвездой, C#7 F#m D E7 A Много денег, машина, – все дела. C#7 F#m D E7 A Улыбнувшись, ты скажешь: «Как Крутой!» C#7 F#m D E7 A Я тебя обниму: «Ты права!» Проигрыш: A | C#7 | F#m D E7 A C#7 F#m – Как Крутой! D E7 A C#7 F#m – Ты права! D E7 A – Как Крутой! C#7 F#m D E7 Я тебя обниму… Проигрыш: A | C#7 | F#m | D E7 } ×4 A | C#7 | F#m | D D D E7 A | C#7 | F#m | D E7 A | C#7 | F#m | D D D E7 A | C#7 | F#m | D E7 A C#7 F#m D E7 A Напишу-ка я песню о любви, C#7 F#m D E7 A Только что-то струна порвалась C#7 F#m D E7 A Да сломалось перо, ты прости. C#7 F#m Может, в следующий раз… D E7 A А сейчас пора спать…
Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.
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