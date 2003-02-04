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муз. Мухаметов А., Чичерина Ю. / сл. Чичерина Ю.



Вступление: Dsus2 | Hm7

Dsus2                Hm7
Растворяется в тенях снова прожитого дня
    Dsus2          Hm7
Позабывшая меня твоя печаль.
Dsus2             Hm7
Остается для тебя только улица в огнях,
Dsus2               Hm7
Только прожитая зря временная даль.

Припев:
     Em      F#7
     От тебя до меня -
     Dsus2
     Лишь окно с погасшим светом.
     Em      F#7
     От меня до тебя -
     Dsus2
     Сорок тысяч километров.
     Em      F#7
     От тебя до меня -
     Dsus2
     Лишь окно с погасшим светом.
     Em      F#
     От меня до тебя...

Проигрыш = Вступление

Растворяется в тенях снова прожитого дня
Позабывшая тебя моя печаль.
Остается для меня только улица в огнях,
Только прожитая зря временная даль.

Припев

Dsus2
Все, что было, подари
    Hm7
Уплывающему небу чистому.
Dsus2
Уличные фонари
    Hm7
Забывают слишком быстро.

Припев
 
 

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Dsus2 для гитары
Hm7 для гитары
Em для гитары
F#7 для гитары
F# для гитары

 
 
 

Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.

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Статистика Опубликовано 04.02.03
Просмотрено 47666 раз
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