Аккорды для гитары
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Вступление: Dsus2 | Hm7 Dsus2 Hm7 Растворяется в тенях снова прожитого дня Dsus2 Hm7 Позабывшая меня твоя печаль. Dsus2 Hm7 Остается для тебя только улица в огнях, Dsus2 Hm7 Только прожитая зря временная даль. Припев: Em F#7 От тебя до меня - Dsus2 Лишь окно с погасшим светом. Em F#7 От меня до тебя - Dsus2 Сорок тысяч километров. Em F#7 От тебя до меня - Dsus2 Лишь окно с погасшим светом. Em F# От меня до тебя... Проигрыш = Вступление Растворяется в тенях снова прожитого дня Позабывшая тебя моя печаль. Остается для меня только улица в огнях, Только прожитая зря временная даль. Припев Dsus2 Все, что было, подари Hm7 Уплывающему небу чистому. Dsus2 Уличные фонари Hm7 Забывают слишком быстро. Припев