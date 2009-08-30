Muzland - аккорды

Наутилус Помпилиус
Прогулки по воде

Тональность
20-ка лучших
Cm C#m Dm
D#m
Em Fm F#m Gm G#m Am Bbm Hm

Аккорды для гитары

 
    • Медленно
    • Средне
    • Быстро
  • Автопрокрутка
    Авто
Play
 

© Подбор аккордов: Елена Ладова // специалист (https://Muzland.ru)

муз. Бутусов В. / сл. Кормильцев И.


Вступление: D#m7 | D#m7 | Bb7 | Bb7
            G#m | G#m | D#m7 | D#m7

            D#m7 | D#m7 | Bb7 | Bb7
            G#m | G#m | D#m7 | D#m7

            F# | C# | G#m | D#m
            F# | C# | G#m7 | Bb7

            F# | C# | G#m | D#m
            H | F# | G#m

            Bb7 | Bb7 | Bb7 | Bb7

     D#m7
С причала рыбачил апостол Андрей,
     Bb7
А Спаситель ходил по воде.
     G#m
И Андрей доставал из воды пескарей,
     D#m7
А Спаситель погибших людей...

И Андрей закричал: "Я покину причал,
Если ты мне откроешь секрет!"
И Спаситель ответил: "Спокойно, Андрей,
Никакого секрета здесь нет...

Припев:
     F#                C# G#m         D#m
     Видишь, там, на горе возвышается крест,
         F#             C# G#m7           Bb7
     Под ним десяток солдат, повиси-ка на нем,
   F#            C# G#m             D#m
     А когда надоест, возвращайся назад,
       H               F#
     Гулять по воде, гулять по воде,
       G#m             Bb7
     Гулять по воде со мной".

Проигрыш: F# | C# | G#m | D#m
          F# | C# | G#m7 | Bb7

          F# | C# | G#m | D#m
          H | F# | G#m

          Bb7 | Bb7 | Bb7 | Bb7

"Но, Учитель, на касках блистают рога,
Черный ворон кружит над крестом.
Объясни мне сейчас, пожалей дурака,
А распятье оставь на потом".

Онемел тут Спаситель и топнул в сердцах
По водной глади ногой.
"Ты и верно дурак!" - и Андрей весь в слезах
Побрел с пескарями домой.

Припев 2 раза

Кода: D#m7 | D#m7 | Bb7 | Bb7
      G#m | G#m | D#m7 | D#m7

      D#m7 | D#m7 | Bb7 | Bb7
      G#m | G#m | D#m7 | D#m7 | D#m7
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
Распечатать
Печать
 

Посмотреть аппликатуры аккордов

D#m7 для гитары
Bb7 для гитары
G#m для гитары
F# для гитары
C# для гитары
D#m для гитары
G#m7 для гитары
H для гитары

 
 
 

Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.

Нашли ошибку в тексте или аккордах? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

 
 
 
 
 
 
Статистика Опубликовано 30.08.09
Просмотрено 255191 раз
Транспонировано 89676 раз
 
 
 
 
Наутилус Помпилиус - ещё песни с аккордами
  1. Muzland
  2. Н
  3. Наутилус Помпилиус
  4. Прогулки по воде (гитара)