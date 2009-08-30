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Наутилус Помпилиус —
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Вступление: D#m7 | D#m7 | Bb7 | Bb7 G#m | G#m | D#m7 | D#m7 D#m7 | D#m7 | Bb7 | Bb7 G#m | G#m | D#m7 | D#m7 F# | C# | G#m | D#m F# | C# | G#m7 | Bb7 F# | C# | G#m | D#m H | F# | G#m Bb7 | Bb7 | Bb7 | Bb7 D#m7 С причала рыбачил апостол Андрей, Bb7 А Спаситель ходил по воде. G#m И Андрей доставал из воды пескарей, D#m7 А Спаситель погибших людей... И Андрей закричал: "Я покину причал, Если ты мне откроешь секрет!" И Спаситель ответил: "Спокойно, Андрей, Никакого секрета здесь нет... Припев: F# C# G#m D#m Видишь, там, на горе возвышается крест, F# C# G#m7 Bb7 Под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, F# C# G#m D#m А когда надоест, возвращайся назад, H F# Гулять по воде, гулять по воде, G#m Bb7 Гулять по воде со мной". Проигрыш: F# | C# | G#m | D#m F# | C# | G#m7 | Bb7 F# | C# | G#m | D#m H | F# | G#m Bb7 | Bb7 | Bb7 | Bb7 "Но, Учитель, на касках блистают рога, Черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, А распятье оставь на потом". Онемел тут Спаситель и топнул в сердцах По водной глади ногой. "Ты и верно дурак!" - и Андрей весь в слезах Побрел с пескарями домой. Припев 2 раза Кода: D#m7 | D#m7 | Bb7 | Bb7 G#m | G#m | D#m7 | D#m7 D#m7 | D#m7 | Bb7 | Bb7 G#m | G#m | D#m7 | D#m7 | D#m7
Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.
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