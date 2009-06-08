Наутилус Помпилиус

Аккорды для гитары
© Подбор аккордов: Антон Гавзов // шеф проекта (https://Muzland.ru)
из кинофильма "Зеркало для героя"
муз. Бутусов В. / сл. Бутусов В., Умецкий Д.
Вступление: F#m
F#m A D
Когда умолкнут все песни,
E C#7
Которых я не знаю,
F#m Hm
В терпком воздухе крикнет
A C#7 F#m C#7
Последний мой бумажный пароход.
Припев:
F#m A D
Гудбай, Америка, о,
E C#7
Где я не был никогда.
F#m Hm
Прощай навсегда.
A C#7 F#
Возьми банджо, сыграй мне на прощанье.
Hm
На-на, на-на, на-на, най-най,
F# Hm
На-на, на-най, най-на, на-най-на-най,
F# Hm
На-на, на-най, най-на, на-най-най,
F# Hm C#7
На-на, на-най, най-на, на-най-на-най.
Мне стали слишком малы
Твои тертые джинсы.
Нас так долго учили
Любить твои запретные плоды.
Припев:
Гудбай, Америка, о,
Где я не буду никогда.
Услышу ли песню,
Которую запомню навсегда?
Да-да, да-да, да-да-да, дай-дай,
Да-да, да-дай, дай-да, да-дай-да-дай,
Да-да, да-дай, дай-да, да-дай-дай,
Да-да, да-дай, дай-да, да-дай-да-дай.
Кода: F#m A | D E | C#7 | F#m
Hm | A C#7 | F#m C#7