Наутилус Помпилиус

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Аккорды для гитары

 

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© Подбор аккордов: Антон Гавзов // шеф проекта (https://Muzland.ru)

из кинофильма "Зеркало для героя"
муз. Бутусов В. / сл. Бутусов В., Умецкий Д.


Вступление: F#m

       F#m         A      D
Когда умолкнут все песни,
  E          C#7
Которых я не знаю,
          F#m     Hm
В терпком воздухе крикнет
  A             C#7        F#m  C#7
Последний мой бумажный пароход.

Припев:
              F#m     A  D
     Гудбай, Америка, о,
           E           C#7
     Где я не был никогда.
        F#m       Hm
     Прощай навсегда.
         A            C#7            F#
     Возьми банджо, сыграй мне на прощанье.

                        Hm
   На-на, на-на, на-на, най-най,
 F#                          Hm
   На-на, на-най, най-на, на-най-на-най,
 F#                          Hm
   На-на, на-най, най-на, на-най-най,
 F#                          Hm          C#7
   На-на, на-най, най-на, на-най-на-най.

Мне стали слишком малы
Твои тертые джинсы.
Нас так долго учили
Любить твои запретные плоды.

Припев:
     Гудбай, Америка, о,
     Где я не буду никогда.
     Услышу ли песню,
     Которую запомню навсегда?

   Да-да, да-да, да-да-да, дай-дай,
   Да-да, да-дай, дай-да, да-дай-да-дай,
   Да-да, да-дай, дай-да, да-дай-дай,
   Да-да, да-дай, дай-да, да-дай-да-дай.

Кода: F#m A | D E | C#7 | F#m
      Hm | A C#7 | F#m C#7
 
 

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F# для гитары

 
 
 

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Статистика Опубликовано 08.06.09
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