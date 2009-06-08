Наутилус Помпилиус

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Я хочу быть с тобой

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Аккорды для гитары

 

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© Подбор аккордов: Михаил Очерет // специалист (https://Muzland.ru)
± Темп (BPM): ♩ = 90 ударов в минуту

муз. Бутусов В. / сл. Кормильцев И.


Вступление: C#m | H | A | G#7
            E A | E C          } 2 раза

    C#m     H        E
Я пытался уйти от любви,
              H        A        G#
Я брал острую бритву и правил себя.
   C#m         H       E
Я укрылся в подвале, я резал
      H    A             G#
Кожаные ремни, стянувшие слабую грудь.

Припев:
     E   H           E
     Я хочу быть с тобой,
         G#          C#m  H
     Я хочу быть с тобой.
       E     H           E
     Я так хочу быть с тобой,
         G#          A
     Я хочу быть с тобой,
                  G#
     И я буду с тобой.

Проигрыш = Вступление

     C#m    H           E
Твоё имя давно стало другим,
               F#m A    G#
Глаза навсегда потеряли свой цвет.
            C#m    H                E
Пьяный врач мне сказал, тебя больше нет,
              F#m  A
Пожарный выдал мне справку,
                G#
Что дом твой сгорел.
Но…

Припев:
     E   H           E    H
     Я хочу быть с тобой,
     E   G#7         C#m  G#
     Я хочу быть с тобой.
       E     H           E    H
     Я так хочу быть с тобой,
     E   G#7         A
     Я хочу быть с тобой,
                  G#
     И я буду с тобой.

     C#m       H          A
   В комнате с белым потолком
     G#7         E   A E   C
   С правом на надежду,
     C#m       H          A
   В комнате с видом на огни
     G#7       E   A E   C
   С верою в любовь.

Проигрыш = Вступление

    C#m       H                 C#m
Я ломал стекло, как шоколад в руке,
  E         H         A        G#
Я резал эти пальцы за то, что они
   A                      G#
Не могут прикоснуться к тебе.
      C#m       H                    C#m
Я смотрел в эти лица и не мог им простить
            H         A               G#
Того, что у них нет тебя, и они могут жить.
Но…

Припев:
     E   H           E    H
     Я хочу быть с тобой,
     E   G#7         C#m  G#
     Я хочу быть с тобой.
       E     H           E    H
     Я так хочу быть с тобой,
     E   G#7         A
     Я хочу быть с тобой,
                  G#
     И я буду с тобой.

     C#m       H          A
   В комнате с белым потолком
     G#7         E   A E   C
   С правом на надежду,
     C#m       H          A
   В комнате с видом на огни
     G#7       E   A E   C
   С верою в любовь.

     C#m       H          A
   В комнате с белым потолком
     G#7         E   A E   C
   С правом на надежду,
     C#m       H          A
   В комнате с видом на огни
     G#7       C#m
   С верою в любовь.
 
 

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C#m для гитары
H для гитары
A для гитары
G#7 для гитары
E для гитары
C для гитары
G# для гитары
F#m для гитары

 
 
 

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Статистика Опубликовано 08.06.09
Просмотрено 247524 раза
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