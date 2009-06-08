Наутилус Помпилиус

Аккорды для гитары
© Подбор аккордов: Михаил Очерет // специалист (https://Muzland.ru)
± Темп (BPM): ♩ = 90 ударов в минуту
муз. Бутусов В. / сл. Кормильцев И.
Вступление: C#m | H | A | G#7
E A | E C } 2 раза
C#m H E
Я пытался уйти от любви,
H A G#
Я брал острую бритву и правил себя.
C#m H E
Я укрылся в подвале, я резал
H A G#
Кожаные ремни, стянувшие слабую грудь.
Припев:
E H E
Я хочу быть с тобой,
G# C#m H
Я хочу быть с тобой.
E H E
Я так хочу быть с тобой,
G# A
Я хочу быть с тобой,
G#
И я буду с тобой.
Проигрыш = Вступление
C#m H E
Твоё имя давно стало другим,
F#m A G#
Глаза навсегда потеряли свой цвет.
C#m H E
Пьяный врач мне сказал, тебя больше нет,
F#m A
Пожарный выдал мне справку,
G#
Что дом твой сгорел.
Но…
Припев:
E H E H
Я хочу быть с тобой,
E G#7 C#m G#
Я хочу быть с тобой.
E H E H
Я так хочу быть с тобой,
E G#7 A
Я хочу быть с тобой,
G#
И я буду с тобой.
C#m H A
В комнате с белым потолком
G#7 E A E C
С правом на надежду,
C#m H A
В комнате с видом на огни
G#7 E A E C
С верою в любовь.
Проигрыш = Вступление
C#m H C#m
Я ломал стекло, как шоколад в руке,
E H A G#
Я резал эти пальцы за то, что они
A G#
Не могут прикоснуться к тебе.
C#m H C#m
Я смотрел в эти лица и не мог им простить
H A G#
Того, что у них нет тебя, и они могут жить.
Но…
Припев:
E H E H
Я хочу быть с тобой,
E G#7 C#m G#
Я хочу быть с тобой.
E H E H
Я так хочу быть с тобой,
E G#7 A
Я хочу быть с тобой,
G#
И я буду с тобой.
C#m H A
В комнате с белым потолком
G#7 E A E C
С правом на надежду,
C#m H A
В комнате с видом на огни
G#7 E A E C
С верою в любовь.
C#m H A
В комнате с белым потолком
G#7 E A E C
С правом на надежду,
C#m H A
В комнате с видом на огни
G#7 C#m
С верою в любовь.