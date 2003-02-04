Детские песни

Песенка Чебурашки

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© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

из м/ф "Чебурашка"
муз. Шаинский В. / сл. Успенский Э.


Вступление: C7 | Fm | Bb7 | Eb Edim7
            Fm | Cm/G | G7 | Cm

  Cm             G7                  Cm
Я был когда-то странной игрушкой безымянной,
    Eb          Bb     Bb7         Eb
К которой в магазине никто не подойдет.
  C7           Fm         Bb7        Eb
Теперь я - Чебурашка, мне каждая дворняжка
Edim7 Fm    Cm/G  G7       Cm
При встрече сразу лапу подает.

  C7           Fm7        Bb7        Eb
Теперь я - Чебурашка, мне каждая дворняжка
Bbdim7 Fm   Cm/G  G7       Cm
При встрече сразу лапу подает.

Мне не везло сначала, и даже так бывало:
Ко мне на день рожденья никто не приходил.
Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный,
Он самый лучший в мире крокодил.

Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный,
Он самый лучший в мире крокодил.

Я был когда-то странной игрушкой безымянной,
К которой в магазине никто не подойдет.
Теперь я - Чебурашка, мне каждая дворняжка
При встрече сразу лапу подает.

Теперь я - Чебурашка, мне каждая дворняжка
При встрече сразу лапу подает.
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
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C7 для гитары
Fm для гитары
Bb7 для гитары
Eb для гитары
Edim7 для гитары
Cm/G для гитары
G7 для гитары
Cm для гитары
Bb для гитары
Fm7 для гитары
Bbdim7 для гитары

 
 
 

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