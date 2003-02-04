Детские песни

Аккорды для гитары
© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)
из м/ф "Чебурашка"
муз. Шаинский В. / сл. Успенский Э.
Вступление: C7 | Fm | Bb7 | Eb Edim7
Fm | Cm/G | G7 | Cm
Cm G7 Cm
Я был когда-то странной игрушкой безымянной,
Eb Bb Bb7 Eb
К которой в магазине никто не подойдет.
C7 Fm Bb7 Eb
Теперь я - Чебурашка, мне каждая дворняжка
Edim7 Fm Cm/G G7 Cm
При встрече сразу лапу подает.
C7 Fm7 Bb7 Eb
Теперь я - Чебурашка, мне каждая дворняжка
Bbdim7 Fm Cm/G G7 Cm
При встрече сразу лапу подает.
Мне не везло сначала, и даже так бывало:
Ко мне на день рожденья никто не приходил.
Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный,
Он самый лучший в мире крокодил.
Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный,
Он самый лучший в мире крокодил.
Я был когда-то странной игрушкой безымянной,
К которой в магазине никто не подойдет.
Теперь я - Чебурашка, мне каждая дворняжка
При встрече сразу лапу подает.
Теперь я - Чебурашка, мне каждая дворняжка
При встрече сразу лапу подает.