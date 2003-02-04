Детские песни

Аккорды для гитары
© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)
из м/ф "Старуха Шапокляк"
муз. Шаинский В. / сл. Успенский Э.
Вступление: F#m
F#m Hm
Медленно минуты уплывают вдаль,
E7 A C#7
Встречи с ними ты уже не жди.
F#m Hm
И, хотя нам прошлое немного жаль,
F#m C#7 F#m
Лучшее, конечно, впереди.
Припев:
F#7 Hm C#7 F#m
Скатертью, скатертью дальний путь стелется
F#7 Hm C#7 F#m
И упирается прямо в небосклон.
F#7 Hm C# F#m
Каждому, каждому в лучшее верится...
F#7 Hm C# C#7 F#m
Катится, катится голубой вагон.
Может, мы обидели кого-то зря,
Календарь закроет старый лист.
К новым приключениям спешим, друзья...
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!
Припев
Голубой вагон бежит, качается,
Скорый поезд набирает ход...
Ах, зачем же этот день кончается,
Пусть бы он тянулся целый год!
Припев