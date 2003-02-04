Детские песни

Голубой вагон

Тональность
20-ка лучших
Cm C#m Dm D#m Em Fm
F#m
Gm G#m Am Bbm Hm

Аккорды для гитары

 

  • Авто
 

© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

из м/ф "Старуха Шапокляк"
муз. Шаинский В. / сл. Успенский Э.


Вступление: F#m

F#m                 Hm
Медленно минуты уплывают вдаль,
E7                       A   C#7
Встречи с ними ты уже не жди.
F#m                    Hm
И, хотя нам прошлое немного жаль,
F#m       C#7         F#m
Лучшее, конечно, впереди.

Припев:
     F#7        Hm        C#7          F#m
     Скатертью, скатертью дальний путь стелется
     F#7  Hm     C#7         F#m
     И упирается прямо в небосклон.
     F#7      Hm        C#     F#m
     Каждому, каждому в лучшее верится...
     F#7      Hm      C#  C#7   F#m
     Катится, катится голубой вагон.

Может, мы обидели кого-то зря,
Календарь закроет старый лист.
К новым приключениям спешим, друзья...
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!

Припев

Голубой вагон бежит, качается,
Скорый поезд набирает ход...
Ах, зачем же этот день кончается,
Пусть бы он тянулся целый год!

Припев
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
Распечатать
Печать
 

Посмотреть аппликатуры аккордов

F#m для гитары
Hm для гитары
E7 для гитары
A для гитары
C#7 для гитары
F#7 для гитары
C# для гитары

 
 
 

Обнаружив ошибку в тексте песни или в аккордах, выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

 
 
 
 
 
 
Статистика Отсчёт ведётся с 04.02.03
Просмотрено 254805 раз
Транспонировано 56610 раз
Детские песни - ещё аккорды на букву "Г"
  1. Аккорды
  2. 🎸 Д
  3. Детские песни
  4. Голубой вагон (гитара)