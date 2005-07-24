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Братья Грим —
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Тональность
© Подбор аккордов:
C#m Волею-неволей A Бегаем по морю, F#m G#7 Голыми пятками по небу. C#m Стены, семафоры, A Серые заборы – F#m G#7 Все это мелочи, по фигу. Мокрым поцелуем Молнии рисуем И задыхаемся как в бреду. Грозы-хулиганы, Люди-тараканы – F#m H Нам это по фигу, по фигу. Припев: E Сегодня G#7 C#m И ты после фильма Кустурицы A H E Шагаешь босиком по улице. G#7 C#m И если никто не простудится, A H E То всё пренепременно сбудется. G#7 C#m И ты словно мокрая курица A H E Шагаешь босиком по улице. G#7 C#m И если никто не простудится, A H То всё пренепременно… Целую неделю Капают капели Прямо по темени, по фигу. Льёт, и тишина, A F#m G#7 Мы сошли с ума, Может быть. Мы курим сигареты Только этим летом Без остановки и на бегу. Хлопаем по лужам, Нам никто не нужен – Нам это по фигу, по фигу. Припев 2 раза
Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.
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