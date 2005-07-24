Muzland - аккорды

Братья Грим
Кустурица

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© Подбор аккордов: Антон Гавзов // шеф проекта (https://Muzland.ru) 


C#m
Волею-неволей
A
Бегаем по морю,
F#m            G#7
Голыми пятками по небу.
C#m
Стены, семафоры,
A
Серые заборы –
F#m             G#7
Все это мелочи, по фигу.

Мокрым поцелуем
Молнии рисуем
И задыхаемся как в бреду.
Грозы-хулиганы,
Люди-тараканы –
F#m              H
Нам это по фигу, по фигу.

Припев:
       E
     Сегодня
       G#7                C#m
     И ты после фильма Кустурицы
       A         H      E
     Шагаешь босиком по улице.
       G#7               C#m
     И если никто не простудится,
        A           H      E
     То всё пренепременно сбудется.

       G#7              C#m
     И ты словно мокрая курица
       A         H      E
     Шагаешь босиком по улице.
       G#7               C#m
     И если никто не простудится,
        A           H
     То всё пренепременно…

Целую неделю
Капают капели
Прямо по темени, по фигу.
Льёт, и тишина,
A            F#m G#7
Мы сошли с ума,
Может быть.

Мы курим сигареты
Только этим летом
Без остановки и на бегу.
Хлопаем по лужам,
Нам никто не нужен –
Нам это по фигу, по фигу.

Припев 2 раза
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
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C#m для гитары
A для гитары
F#m для гитары
G#7 для гитары
H для гитары
E для гитары

 
 
 

Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.

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Статистика Опубликовано 24.07.05
Просмотрено 203942 раза
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