Агата Кристи (Самойловы)

© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. Самойлов Г. / сл. Самойлов Г.

Вступление: F#m | E | A | C# 7 | F#m | E | A | C# 7 } 3 раза F#m E A C# 7 F#m Ляг, отдохни и послушай, что я скажу: E A C# 7 F#m Я терпел, но сегодня я ухожу. E A C# 7 F#m Я сказал: успокойся и рот закрой. E A C# 7 F#m Вот и все, до свидания, черт с тобой. Припев: E A Я на тебе, как на войне, C# 7 F#m А на войне, как на тебе. E A Но я устал, окончен бой, C# 7 F#m Беру портвейн, иду домой. E A Окончен бой, зачах огонь, C# 7 F#m И не осталось ничего. E A А мы живем, а нам с тобою C# 7 F#m Повезло назло. Проигрыш: F#m | E | A | C# 7 } 2 раза Боль - это боль, как ее ты не назови. Это страх - там, где страх, места нет любви. Я сказал: успокойся и рот закрой. Вот и все, до свидания, черт с тобой. Припев Проигрыш: F#m | E | A | C# 7 } 4 раза F#m Припев Кода: F#m | E | A | C# 7 } 2 раза F#sus 2