Агата Кристи (Самойловы)

Аккорды для гитары
© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)
муз. Самойлов Г. / сл. Самойлов Г.
Вступление: F#m | E | A | C#7 | F#m | E | A | C#7 } 3 раза
F#m E A C#7 F#m
Ляг, отдохни и послушай, что я скажу:
E A C#7 F#m
Я терпел, но сегодня я ухожу.
E A C#7 F#m
Я сказал: успокойся и рот закрой.
E A C#7 F#m
Вот и все, до свидания, черт с тобой.
Припев:
E A
Я на тебе, как на войне,
C#7 F#m
А на войне, как на тебе.
E A
Но я устал, окончен бой,
C#7 F#m
Беру портвейн, иду домой.
E A
Окончен бой, зачах огонь,
C#7 F#m
И не осталось ничего.
E A
А мы живем, а нам с тобою
C#7 F#m
Повезло назло.
Проигрыш: F#m | E | A | C#7 } 2 раза
Боль - это боль, как ее ты не назови.
Это страх - там, где страх, места нет любви.
Я сказал: успокойся и рот закрой.
Вот и все, до свидания, черт с тобой.
Припев
Проигрыш: F#m | E | A | C#7 } 4 раза
F#m
Припев
Кода: F#m | E | A | C#7 } 2 раза
F#sus2