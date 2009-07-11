Агата Кристи (Самойловы)

Как на войне

Тональность
20-ка лучших
Cm C#m Dm D#m Em Fm
F#m
Gm G#m Am Bbm Hm
Текст песни
Упрощённая версия

Аккорды для гитары

 
 
 
 
 

© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. Самойлов Г. / сл. Самойлов Г.


Вступление: F#m | E | A | C#7 | F#m | E | A | C#7  } 3 раза

F#m       E      A           C#7  F#m
Ляг, отдохни и послушай, что я скажу:
     E         A       C#7 F#m
Я терпел, но сегодня я ухожу.
     E        A       C#7    F#m
Я сказал: успокойся и рот закрой.
      E          A      C#7      F#m
Вот и все, до свидания, черт с тобой.

Припев:
            E             A
     Я на тебе, как на войне,
             C#7          F#m
     А на войне, как на тебе.
            E            A
     Но я устал, окончен бой,
              C#7         F#m
     Беру портвейн, иду домой.
             E           A
     Окончен бой, зачах огонь,
            C#7        F#m
     И не осталось ничего.
            E              A
     А мы живем, а нам с тобою
          C#7   F#m
     Повезло назло.

Проигрыш: F#m | E | A | C#7  } 2 раза

Боль - это боль, как ее ты не назови.
Это страх - там, где страх, места нет любви.
Я сказал: успокойся и рот закрой.
Вот и все, до свидания, черт с тобой.

Припев

Проигрыш: F#m | E | A | C#7  } 4 раза
          F#m

Припев

Кода: F#m | E | A | C#7  } 2 раза
      F#sus2
 
 

Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
Распечатать
Печать
 

Посмотреть аппликатуры аккордов

F#m
E
A
C#7
F#sus2

 
 
 

Обнаружив ошибку в тексте песни или в аккордах, выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

 
 
  
 
 
 
 
Статистика Отсчёт ведётся с 11.07.09
Просмотрено 201873 раза
Транспонировано 45124 раза
Агата Кристи (Самойловы) - ещё песни с аккордами
  1. Аккорды
  2. 🎸 А
  3. Агата Кристи (Самойловы)
  4. Как на войне (гитара)