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муз. Фадеев М. / сл. Фадеев М.


Вступление: G#m | G#m | C#m | D#7
            G#m | G#m | C#m | D#9- D#7 | G#m

   G#m              C#m  D#7      G#m
Такси, ну как котята, мурлыкали у ног,
                      C#m       F#   H
А я в мобильном слышу длинный гудок,
                 E    D#7
А что сказать не знаю точно,
E        D#7
Может, тебя я люблю.

Припев:
             G#m
     А снег идет, а снег идет,
          C#m       D#7
     По щекам мне бьет, бьет.
       G#m
     Болею очень - температура,
  C#m             F#
     Стою и жду тебя, как дура.

  H                  E      D#7
     Снежинки ртом ловила - очень мило.
     G#m   G#m7+/G G#m7/F# G#m6/F
     Клевый вечер, делать неча,
     E             D#7
     Там где нет тебя.
             G#m
     А снег идет...

И вся к тебе дорога изучена до нет,
И я, наверное, знаю грустный ответ.
И все равно смотрела в окна,
Может, увижу тебя.

Припев

     Снежинки ртом ловила - очень мило.
     Клевый вечер, делать неча,
     Там где нет тебя.
     А снег идет...
 
 

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Гитара
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Укулеле
  
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G#m для гитары
C#m для гитары
D#7 для гитары
D#9- для гитары
F# для гитары
H для гитары
E для гитары
G#m7+ для гитары
G#m7/F# для гитары
G#m6/F для гитары

 
 
 

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Статистика Опубликовано 24.01.05
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