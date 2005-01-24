Аккорды для гитары
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муз. Фадеев М. / сл. Фадеев М.
Вступление: G#m | G#m | C#m | D#7
G#m | G#m | C#m | D#9- D#7 | G#m
G#m C#m D#7 G#m
Такси, ну как котята, мурлыкали у ног,
C#m F# H
А я в мобильном слышу длинный гудок,
E D#7
А что сказать не знаю точно,
E D#7
Может, тебя я люблю.
Припев:
G#m
А снег идет, а снег идет,
C#m D#7
По щекам мне бьет, бьет.
G#m
Болею очень - температура,
C#m F#
Стою и жду тебя, как дура.
H E D#7
Снежинки ртом ловила - очень мило.
G#m G#m7+/G G#m7/F# G#m6/F
Клевый вечер, делать неча,
E D#7
Там где нет тебя.
G#m
А снег идет...
И вся к тебе дорога изучена до нет,
И я, наверное, знаю грустный ответ.
И все равно смотрела в окна,
Может, увижу тебя.
Припев
Снежинки ртом ловила - очень мило.
Клевый вечер, делать неча,
Там где нет тебя.
А снег идет...