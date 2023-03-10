Евгений Клячкин

Аккорды для гитары
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» Заказал(а): Александр Лебедев
± Темп (BPM): ♩ = в размере 6/8 – 40-42 удара в минуту
Вступление: :6/8: Am Am/E Am Dm E7 Не гляди назад, не гляди, F A7 Просто имена переставь, Dm G7 Спят в твоих глазах, спят дожди, C C/H A7 Ты не для меня их оставь. Dm G7 Перевесь подальше ключи, C C/H A7 Адрес поменяй, поменяй, Dm E7 А теперь подольше молчи – Am A7 Это для меня. Dm Gm6 A7 Мне-то всё равно, всё равно, Bb D7 Я уговорю сам себя, Gm C7 Будто всё за нас решено, F D7 Будто всё ворует судьба. Gm C7 Только ты не веришь в судьбу, F D7 Значит, просто выбрось ключи. Gm A7 Я к тебе в окошко войду… Dm E7 А теперь молчи. Проигрыш: :6/8: Am Dm | E7 F A7 Dm | G7 C Am Dm G7 Перевесь подальше ключи, C C/H A7 Адрес поменяй, поменяй! Dm E7 А теперь подольше молчи – Am Это для меня.