Muzland - аккорды

Евгений Клячкин
Не гляди назад, не гляди…

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© Подбор аккордов: Елена Ладова // специалист (https://Muzland.ru)
» Заказал(а): Александр Лебедев
± Темп (BPM): ♩ = в размере 6/8 – 40-42 удара в минуту

муз. Зив М. / сл. Клячкин Е.


Вступление: :6/8: Am Am/E

Am          Dm            E7
Не гляди назад, не гляди,
          F             A7
Просто имена переставь,
                Dm               G7
Спят в твоих глазах, спят дожди,
            C      C/H    A7
Ты не для меня их оставь.
            Dm           G7
Перевесь подальше ключи,
           C       C/H  A7
Адрес поменяй, поменяй,
           Dm           E7
А теперь подольше молчи –
          Am A7
Это для меня.
 
Dm            Gm6            A7
Мне-то всё равно, всё равно, 
       Bb           D7
Я уговорю сам себя,
           Gm            C7
Будто всё за нас решено,
          F           D7
Будто всё ворует судьба.
             Gm               C7
Только ты не веришь в судьбу,
            F                 D7
Значит, просто выбрось ключи.
            Gm           A7
Я к тебе в окошко войду…
            Dm E7
А теперь молчи.

Проигрыш: :6/8: Am Dm | E7 F
          A7 Dm | G7 C

Am         Dm            G7
Перевесь подальше ключи,
      C        C/H  A7
Адрес поменяй, поменяй!
           Dm           E7
А теперь подольше молчи –
          Am
Это для меня.
 
 

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Am для гитары
Am/E для гитары
Dm для гитары
E7 для гитары
F для гитары
A7 для гитары
G7 для гитары
C для гитары
C/H для гитары
Gm6 для гитары
Bb для гитары
D7 для гитары
Gm для гитары
C7 для гитары

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Аккорды к песне для тех, кто хочет аккомпанировать на гитаре максимально близко к оригинальному исполнению.

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Статистика Опубликовано 10.03.23
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