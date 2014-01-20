Кино (В. Цой)

Лето

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муз. Цой В. / сл. Цой В.


Вступление: C C5- | Em Em7  } 3 раза
            C C5- | G

  G                    H      Em
В городе плюс двадцать пять – лето!
     C               D                 Em
Электрички набиты битком, все едут к реке.
G                H                 Em
День словно два, ночь словно час – лето!
         C                       D                 Em
Солнце в кружке пивной, солнце в грани стакана в руке.

Девяносто два дня – лето!
Тёплый портвейн, из бумажных стаканов вода.
Девяносто два дня – лето!
Летний дождь наливает в бутылку двора ночь.
       C                  D           Em
Летний дождь наливает в бутылку двора ночь.
 
 
Гитара
Гитара
Укулеле
Укулеле
  
20-ка лучших
20-ка
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C
C5-
Em
Em7
G
H
D

 
 
 

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