Кино (В. Цой)

Аккорды для гитары
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муз. Цой В. / сл. Цой В.
Вступление: C C5- | Em Em7 } 3 раза
C C5- | G
G H Em
В городе плюс двадцать пять – лето!
C D Em
Электрички набиты битком, все едут к реке.
G H Em
День словно два, ночь словно час – лето!
C D Em
Солнце в кружке пивной, солнце в грани стакана в руке.
Девяносто два дня – лето!
Тёплый портвейн, из бумажных стаканов вода.
Девяносто два дня – лето!
Летний дождь наливает в бутылку двора ночь.
C D Em
Летний дождь наливает в бутылку двора ночь.