Кино (В. Цой)

Солнечные дни

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© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. Цой В. / сл. Цой В.


Вступление: Fm | Bbm7 Bb7 Cm | Fm | Bb7 Cm
            Fm | Bb7 Cm | Eb | C#m C75+
            Fm7 | Bb7 Cm | Fm7 | Bb7 Cm
            Fm7 | Bb7 Cm | Eb | C#m C75+

Fm              Bb6       Cm
Белая гадость лежит под окном,
Fm                   Bb6    Cm
Я ношу шапку и шерстяные носки.
      Fm             Bb6         Cm
Мне везде неуютно, и пиво пить в лом.
Eb                    C#m    C75+
Как мне избавиться от этой тоски по вам...

Припев:
     Fm             Bbm Cm
     Солнечные дни?
     Fm             Bbm Cm
     Солнечные дни,
     Fm             Bbm Cm Eb C#m C75+
     Солнечные дни.

Мерзнут руки и ноги, и негде сесть.
Это время похоже на сплошную ночь.
Хочется в теплую ванну залезть -
Может быть, это избавит меня от тоски по вам...

Припев

Проигрыш: Fm | Bbm7 Bb7 Cm | Fm | Bbm Bb7 Cm
          Fm | Bbm7 Bb7 Cm | Eb | C#m C75+

Я раздавлен зимой, я болею и сплю,
И порой я уверен, что зима навсегда.
Еще так долго до лета, а я еле терплю.
Но, может быть, эта песня избавит меня от тоски по вам...

Припев
 
 

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Гитара
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Укулеле
  
20-ка лучших
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Eb для гитары
C#m для гитары
C75+ для гитары
Fm7 для гитары
Bb6 для гитары
Bbm для гитары

 
 
 

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Статистика Отсчёт ведётся с 19.09.05
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