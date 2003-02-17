Пятница

Я солдат

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© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. 5'nizza / сл. 5'nizza


Вступление: Fm | Bbm7 | Fm | C7  } 2 раза

       Fm
Я - солдат, я не спал пять лет,
      Bbm7              Fm
И у меня под глазами мешки,
                   C7
Я сам не видел, но мне так сказали.
       Fm         Bbm7
Я - солдат, и у меня нет башки,
      Fm          C7
Мне отбили её сапогами.

         Fm
Ё-ё-ё, комбат орёт,
  Bbm7               Fm
Разорванный рот у комбата,
    C7
Потому что граната…
Fm           Bbm7
Белая вата - красная вата
   Fm          C7
Не лечит солдата.

Припев:
            Fm                  Bbm7
     Я - солдат, недоношенный ребёнок войны,
            Fm            C7
     Я - солдат, мама залечи мои раны.
            Fm                  Bbm7
     Я - солдат, солдат забытой Богом страны,
           Fm                  C7
     Я - герой, скажите мне, какого романа.

Проигрыш: Fm | Bbm7 | Fm | C7  } 2 раза

       Fm
Я - солдат, мне обидно,
   Bbm7         Fm
Когда остаётся один патрон:
       C7
Только я или он.
  Fm                 Bbm7
Последний вагон, самогон,
               Fm          C7
Нас таких миллион в О… О… ООН!

       Fm
Я - солдат, и я знаю
     Bbm7                Fm
Своё дело - моё дело стрелять,
             C7
Чтобы пуля попала в тело
   Fm                  Bbm7
Врага. Эта рагга для тебя мама-война,
  Fm             C7
Теперь ты довольна.

Припев:
            Fm                  Bbm7
     Я - солдат, недоношенный ребёнок войны,
            Fm            C7
     Я - солдат, мама залечи мои раны.
            Fm                  Bbm7
     Я - солдат, солдат забытой Богом страны,
           Fm                  C7
     Я - герой, скажите мне, какого романа.

Проигрыш: Fm | Bbm7 | Fm | C7  } 2 раза

 Fm
   I am soldier!
 Bbm7           Fm
   I am soldier! I am soldier!
 C7
   I am soldier!
 Fm        Bbm7
   I am soldier,
      Fm       C7
   Soldier, soldier-dier!

 Fm
   I am soldier!
 Bbm7           Fm
   I am soldier! I am soldier!
 C7
   I am soldier!
 Fm        Bbm7
   I am soldier,
      Fm       C7
   Soldier, soldier-dier!

Припев:
            Fm                  Bbm7
     Я - солдат, недоношенный ребёнок войны,
            Fm            C7
     Я - солдат, мама залечи мои раны.
            Fm                  Bbm7
     Я - солдат, солдат забытой Богом страны,
           Fm                  C7
     Я - герой, скажите мне, какого романа.

Кода: Fm | Bbm7 | Fm | C7  } 2 раза
      Fm
 
 

Гитара
Гитара
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Статистика Отсчёт ведётся с 17.02.03
Просмотрено 2795416 раз
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