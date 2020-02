Аккорды для гитары

© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)

муз. 5'nizza / сл. 5'nizza

Вступление: Fm | Bbm 7 | Fm | C 7 } 2 раза Fm Я - солдат, я не спал пять лет, Bbm 7 Fm И у меня под глазами мешки, C 7 Я сам не видел, но мне так сказали. Fm Bbm 7 Я - солдат, и у меня нет башки, Fm C 7 Мне отбили её сапогами. Fm Ё-ё-ё, комбат орёт, Bbm 7 Fm Разорванный рот у комбата, C 7 Потому что граната… Fm Bbm 7 Белая вата - красная вата Fm C 7 Не лечит солдата. Припев: Fm Bbm 7 Я - солдат, недоношенный ребёнок войны, Fm C 7 Я - солдат, мама залечи мои раны. Fm Bbm 7 Я - солдат, солдат забытой Богом страны, Fm C 7 Я - герой, скажите мне, какого романа. Проигрыш: Fm | Bbm 7 | Fm | C 7 } 2 раза Fm Я - солдат, мне обидно, Bbm 7 Fm Когда остаётся один патрон: C 7 Только я или он. Fm Bbm 7 Последний вагон, самогон, Fm C 7 Нас таких миллион в О… О… ООН! Fm Я - солдат, и я знаю Bbm 7 Fm Своё дело - моё дело стрелять, C 7 Чтобы пуля попала в тело Fm Bbm 7 Врага. Эта рагга для тебя мама-война, Fm C 7 Теперь ты довольна. Припев: Fm Bbm 7 Я - солдат, недоношенный ребёнок войны, Fm C 7 Я - солдат, мама залечи мои раны. Fm Bbm 7 Я - солдат, солдат забытой Богом страны, Fm C 7 Я - герой, скажите мне, какого романа. Проигрыш: Fm | Bbm 7 | Fm | C 7 } 2 раза Fm I am soldier! Bbm 7 Fm I am soldier! I am soldier! C 7 I am soldier! Fm Bbm 7 I am soldier, Fm C 7 Soldier, soldier-dier! Fm I am soldier! Bbm 7 Fm I am soldier! I am soldier! C 7 I am soldier! Fm Bbm 7 I am soldier, Fm C 7 Soldier, soldier-dier! Припев: Fm Bbm 7 Я - солдат, недоношенный ребёнок войны, Fm C 7 Я - солдат, мама залечи мои раны. Fm Bbm 7 Я - солдат, солдат забытой Богом страны, Fm C 7 Я - герой, скажите мне, какого романа. Кода: Fm | Bbm 7 | Fm | C 7 } 2 раза Fm