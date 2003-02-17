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Тональность
© Подбор песни: Антон Гавзов (https://Muzland.ru)
Вступление: Fm | Bbm7 | Fm | C7 } 2 раза Fm Я - солдат, я не спал пять лет, Bbm7 Fm И у меня под глазами мешки, C7 Я сам не видел, но мне так сказали. Fm Bbm7 Я - солдат, и у меня нет башки, Fm C7 Мне отбили её сапогами. Fm Ё-ё-ё, комбат орёт, Bbm7 Fm Разорванный рот у комбата, C7 Потому что граната… Fm Bbm7 Белая вата - красная вата Fm C7 Не лечит солдата. Припев: Fm Bbm7 Я - солдат, недоношенный ребёнок войны, Fm C7 Я - солдат, мама залечи мои раны. Fm Bbm7 Я - солдат, солдат забытой Богом страны, Fm C7 Я - герой, скажите мне, какого романа. Проигрыш: Fm | Bbm7 | Fm | C7 } 2 раза Fm Я - солдат, мне обидно, Bbm7 Fm Когда остаётся один патрон: C7 Только я или он. Fm Bbm7 Последний вагон, самогон, Fm C7 Нас таких миллион в О… О… ООН! Fm Я - солдат, и я знаю Bbm7 Fm Своё дело - моё дело стрелять, C7 Чтобы пуля попала в тело Fm Bbm7 Врага. Эта рагга для тебя мама-война, Fm C7 Теперь ты довольна. Припев: Fm Bbm7 Я - солдат, недоношенный ребёнок войны, Fm C7 Я - солдат, мама залечи мои раны. Fm Bbm7 Я - солдат, солдат забытой Богом страны, Fm C7 Я - герой, скажите мне, какого романа. Проигрыш: Fm | Bbm7 | Fm | C7 } 2 раза Fm I am soldier! Bbm7 Fm I am soldier! I am soldier! C7 I am soldier! Fm Bbm7 I am soldier, Fm C7 Soldier, soldier-dier! Fm I am soldier! Bbm7 Fm I am soldier! I am soldier! C7 I am soldier! Fm Bbm7 I am soldier, Fm C7 Soldier, soldier-dier! Припев: Fm Bbm7 Я - солдат, недоношенный ребёнок войны, Fm C7 Я - солдат, мама залечи мои раны. Fm Bbm7 Я - солдат, солдат забытой Богом страны, Fm C7 Я - герой, скажите мне, какого романа. Кода: Fm | Bbm7 | Fm | C7 } 2 раза Fm
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Гитара
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Укулеле
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20-ка
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